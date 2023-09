Gabriel O Pensador anuncia o lançamento do álbum “Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno”

Produção chega às plataformas digitais via ONErpm

O icônico rapper brasileiro, Gabriel O Pensador, está de volta com o lançamento do aguardado álbum “Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno”. O disco chegou às plataformas digitais, via ONErpm, nesta sexta-feira (15), juntamente com o clipe da faixa “Nunca Tenha Medo,” disponível no canal oficial do YouTube do artista.

O novo álbum de Gabriel O Pensador incorpora elementos musicais e estéticos contemporâneos do rap brasileiro. Com um total de 12 faixas, sendo 3 videoclipes e 11 visualizers.

Ouça “Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno”

Uma das faixas mais notáveis do álbum é “Cachimbo da Paz 2,” que já foi lançada nas plataformas de streaming e no YouTube. Esta música conta com participações especiais de dois grandes nomes da música brasileira, Lulu Santos e Xamã.

Já no próximo dia 21, os fãs podem conferir o lançamento do clipe da música “Liberdade”.

Assista “Nunca Tenha Medo”