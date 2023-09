Grupo Axtral lança novo single, “Me Enganando”

Faixa chegou às plataformas nesta sexta-feira (15), via ONErpm, e ainda conta com clipe no YouTube

O grupo mineiro de pagode, Axtral, lança, nesta sexta-feira (15), a faixa “Me Enganando”. O single está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, acompanhado por um videoclipe no YouTube.

Após uma série de colaborações, que incluíram parcerias com FBC, Imaginasamba, Swing&Simpatia e MC Morena, o novo single grupo é um pagode romântico que narra a história de duas pessoas que enfrentam a dor de um amor não correspondido.

O lançamento de “Me Enganando” tem um significado especial para o grupo. A música marca a primeira vez que o Grupo Axtral lança uma faixa solo após a sequência de collabs: “Esse lançamento tem um ‘quê’ especial pra gente. Depois de 4 colaborações bem-sucedidas, com grandes artistas que admiramos, o single solo está sendo muito gratificante, com o bônus de ter dois dos três vocalistas dividindo as vozes. Estamos super empolgados para ver o retorno de todos, já que foi tudo feito com muito carinho”, destaca o grupo.