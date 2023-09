Ítalo Melo lança o EP conceitual “Romântico, mas não como antes”

O projeto é assinado pelo selo Nine Four Records, do jogador Anderson Talisca, que também tem sua carreira no hip-hop sob o nome de Spark

O baiano Ítalo Melo, nome em ascensão no cenário do trap com mais de 2 milhões de execuções nas plataformas, lança nesta sexta-feira (15 de setembro) seu mais recente trabalho, o EP intitulado “Romântico, mas não como antes”, disponível nos apps de streaming via ONErpm. O projeto é assinado pelo selo Nine Four Records, do jogador de futebol Anderson Talisca, que também tem sua carreira no hip-hop sob o nome de Spark.

O EP é composto por quatro faixas, duas das quais já foram lançadas anteriormente, sendo elas a faixa-foco “Saudade”, que conta com clipe no canal da Nine Four Records, além de “Cheirosa”. As duas músicas inéditas que completam o EP são “Linda” e “Fica”, ambas com feats de peso, com Delacruz e a artista carioca Nega, respectivamente.

Explorando o território das músicas românticas, o EP apresenta a fusão do rap acústico, incorporando elementos de lovesong e rap melódico. A produção executiva e audiovisual das faixas é assinada pela Nine Four Records, enquanto a produção musical ficou a cargo de TX.

