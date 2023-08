Fernando & Sorocaba lançam single surpresa de Dia dos Pais

Videoclipe estreou nas plataformas neste domingo (13) e traz cenas de Sorocaba no dia a dia com a família

No último domingo (13), Fernando & Sorocaba lançaram um videoclipe surpresa que aqueceu o coração de seus milhares de fãs, que acompanham a trajetória do duo e seus hits. Trata-se de uma edição especial da canção “Passando a Porteira”, uma homenagem ao Dia dos Pais. A data, comemorada no Brasil anualmente no segundo domingo de agosto desde a década de 50, é um dos dias mais expressivos nos quais os filhos compartilham com o mundo o amor por seus pais; Fernando & Sorocaba, entretanto, fizeram diferente, e puderam declarar o amor por serem pais e pertencerem a famílias que, em suas palavras, são “abençoadas, felizes e que se apoiam em todos os momentos”.

O videoclipe da canção, composta por Sorocaba em parceria com Rigamontti, Vini Miranda, Waléria Leão e Gui Prado, traz o artista em seu dia a dia com a esposa Biah e os filhos Theo e Fernanda. Representando as famílias, as imagens carregam momentos felizes e de harmonia entre pais e filhos.

A música também faz referências às viagens da dupla a trabalho pelo Brasil no trecho: “Sair pra fazer o que eu amo / Deixando quem eu amo mais ainda / O lado bom de ir é ter pra quem voltar / Posso rodar o mundo, mas sei que eu moro no melhor lugar”.

“Eu sou muito grato por ter uma família tão linda e que me apoia no meu trabalho e está sempre lá quando eu volto.”, conta Sorocaba, “Muito se fala na alegria de se ter um pai e no que ele pode fazer por um filho, a importância dele na criação, mas eu quero que o Theo e a Fernanda saibam que eu sou mais feliz por ser pai deles e que participar de cada momento do crescimento deles me completa de uma maneira surreal”, finaliza.

Fernando, que também é pai de Kamily e Alice completa: “Filhos são nossa maior benção e riqueza. Nós aprendemos com eles tanto quanto eles aprendem com a gente. Esse videoclipe ilustra a vida de muitas famílias que têm seus representantes viajando a trabalho para proporcionar sempre o melhor, e que encontram em suas casas um pedaço do paraíso”, conclui.