Mezanino terá karaokê com banda ao vivo toda quinta-feira

Os cantores de plantão serão acompanhados por uma banda ao vivo

O restaurante Mezanino, localizado na Torre de TV, terá um karaokê toda quinta-feira, a partir das 19h! Os cantores de plantão serão acompanhados por uma banda ao vivo. A novidade já começa amanhã (21).

Além da banda de apoio, quem for ao karaokê terá uma tela que vai passar a letra da música escolhida pelo cliente. O repertório é eclético e vai do MPB ao rock. Para participar, o valor é de R$ 20.

A banda é formada por músicos com “ouvido absoluto”, ou seja, eles prometem identificar na mesma hora a harmonia de qualquer música. “A ideia é intercalar o show da banda com as interações do público, sempre estimulando a participação das pessoas presentes”, explica Rafael Godoy, um dos sócios da casa.

Serviço:

Karaokê Mezanino BRB

Todas as quintas-feiras

A partir das 19h

Valor: R$ 20 por pessoa

Local: Mezanino BRB, rooftop da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Reservas e mais informações: no perfil @meza.nino ou SAC (61) 99167-7812