Filme Oldboy remasterizado em 4K chega ao Cine Brasília

A produção foi o ponto de partida para a entrada sul-coreana na cultura pop de todo o mundo

Hoje, o acesso a filmes aclamados como “Parasita”, vencedor do Oscar em 2019, ou a séries de sucesso global como “Round 6” da Netflix, além do fenômeno do K-pop com grupos como BTS e Blackpink, é possível graças ao marco cinematográfico que é Oldboy, dirigido por Park Chan-wook. O aclamado filme de 2003, que abriu os horizontes do mundo para a riqueza da cultura sul-coreana, está de volta às telas de cinemas em todo o Brasil, a partir desta quinta-feira, 21 de setembro, em uma versão remasterizada em 4K para celebrar os 20 anos de seu lançamento. No Distrito Federal, o Cine Brasília é um dos cinemas a exibir esta obra que cativou fãs ao longo dessas duas décadas.

Na narrativa, Oh Dae-su (interpretado por Choi Min-sik) é misteriosamente detido em um apartamento por um período de 15 anos. Ao finalmente recuperar sua liberdade, ele se depara com uma acusação de assassinato envolvendo sua esposa. A partir desse ponto, a trama desencadeia uma agitada corrida protagonizada por Dae-su, que busca incansavelmente desvendar a identidade de seus raptores e o verdadeiro culpado pela morte de sua esposa, movido pela determinação de buscar vingança.

O filme passou por um processo meticuloso de restauração e remasterização, utilizando o negativo original em 35mm, sob a supervisão direta do renomado diretor Park Chan-wook. Esta iniciativa proporciona ao público a oportunidade de apreciar a obra-prima cinematográfica de Park com uma qualidade de imagem e som excepcionais.

Essa nova versão do filme já está em exibição na Itália, Hong Kong, Singapura, Portugal, Rússia, Indonésia, Japão, Canadá, Austrália, Romênia, e em breve estará disponível na Alemanha, França, África do Sul e nos Estados Unidos. No Cine Brasília, o filme fica em cartaz até 29 de setembro com sessões às 14h30.

SERVIÇO – CINE BRASÍLIA

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia