Djonga, Lamparina e Benzadeus: quais as novidades da semana na música brasileira

A semana que passou trouxe feriado e músicas novas. Confira a lista de novidades com os últimos lançamentos de artistas brasileiros

A semana pode ter passado de um jeito diferente por conta do feriado, mas continua trazendo diversos lançamentos musicais. Alguns dos destaques entre as novidades são Djonga e o seu novo álbum, Teto chegando com faixa inédita e a parceria entre os pagodeiros Benzadeus e Kamisa 10.



Também teve Lamparina, Xande de Pilares e Azzy com novidades. Confira esses e outros artistas nessa seleção de lançamentos que o JBr preparou:

Benzadeus e Kamisa 10: o pagode do Centro-Oeste

Nesta sexta (13), o público pode conferir “Assume”, nova faixa do Benzadeus. Com uma letra que fala de amor, saudade e ciúmes, a música é o resultado da parceria entre o grupo brasiliense de pagode e o Kamisa 10.

Lamparina original

“Original Brasil” é o nome do novo álbum da banda Lamparina, lançado nesta sexta (13). O trabalho mais recente do grupo mineiro busca reviver a estética musical dos anos 2000 por meio da diversidade presente na música brasileira.

O novo álbum de Djonga

Nesta sexta (13), Djonga lança “Inocente: Demotape”, seu novo álbum de estúdio e o sétimo de sua carreira. Com letras que tratam sobre experiências pessoais, o disco do rapper mineiro busca mudar os rumos e testar novos ritmos.

O encontro de Xande de Pilares e Vinny Santa Fé

Xande de Pilares e Vinny Santa Fé estiveram juntos na última edição do projeto “Encontro das Vozes”, que resultou no novo single dos artistas: “Favela Canta”. Lançada nesta sexta-feira (13), a faixa é dedicada a jovens da comunidade e fala sobre ter esperança para realizar seus sonhos, mesmo frente à desigualdade.

Teto voa além

“Mais Um Voo” é o novo single de Teto. Lançada na última terça (10), a faixa contempla os altos e baixos da trajetória do trapper baiano. O videoclipe também está disponível e mostra a preparação do artista para o The Town.

Azzy e o EP do amor

Na última terça (10), a rapper Azzy lançou o EP “Lovezy”. Com as participações de Luccas Carlos, Alee, Tlust e L30, o trabalho contém seis faixas que retratam experiências que o amor pode proporcionar.

O single do Zell é sobre isso

Nesta sexta (13), o cantor e compositor Zell lança o single “Não É Sobre Amor”. A faixa fará parte do novo álbum do artista paraense, previsto para 2024.

Clayton Barros e suas asas

Na última terça (10), o cantor e compositor Clayton Barros lançou o single “Menino de asas”. A música, que conta com a participação do cantor Marco Polo, faz referência ao universo lúdico infantil e combina demais com a semana do Dia das Crianças.

Zé Vaqueiro te recebe em casa

Com gravações feitas no seu haras em Pindoretama (CE), Zé Vaqueiro lançou o EP “Dendicasa”. Disponível em todas as plataformas digitais, o projeto conta com duas regravações e duas faixas inéditas.

Nasce o álbum de Xanddy Harmonia

Nesta sexta (13), Xanddy Harmonia lança “Xanddy Harmonia – Nascendo de Novo”. Com 8 faixas, esse é o primeiro álbum visual do cantor e também conta com a participação de outros artistas como Léo Santana, Péricles, A Dama, Dilsinho e João Gomes.