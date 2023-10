Não é só TV! João Guilherme deve participar diariamente da Band FM

O filho de Fausto Silva fará companhia para Marcelo Café na apresentação do programa Tamo Junto

Olha ele! Sucesso da TV, o filho de Faustão está causando e abalando as estruturas da Band. Se muitos acreditavam que João Guilherme estava apenas na TV na emissora, se enganou! O apresentador também fará parte da emissora de rádio participando diariamente do programa ‘Tamo Junto’, com Marcelo Café, de acordo com o site TV Pop.

“Galera, finalmente o Programa do João já é uma realidade. Significa o começo de uma nova fase de muito trabalho, felicidade e que eu possa trazer, com essa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês!”, declarou o artista que passou mais de um ano comandando um programa lado de Faustão e Anne Lottermann.

A emissora está contente com a decisão e disse que pretende fazer o programa rodar o Brasil todo. “Em edições especiais, o Programa do João pegará a estrada pelas cidades do Brasil, transmitindo ao vivo a partir de um estúdio móvel montado em um caminhão, e recebendo convidados especiais, ao mesmo tempo, em que destaca os talentos locais por onde passar”, disse a empresa.

A estreia de João na TV está prevista para o dia 21 de outubro e contará com plateia.