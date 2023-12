De pagode a Cid Moreira: as novidades da semana na música nacional

Chegou mais uma semana com lançamentos diversos da música nacional e com ela mais uma seleção que o JBr preparou. Confira:

Um ótimo jeito de chegar no fim do ano com a animação nas alturas é ouvindo música, algo os artistas brasileiros trazem em peso nos lançamentos da semana. Tem Brasativa chegando com novo single, a FM o Dia lançando EP e até mesmo músicos fazendo parceria com Cid Moreira e sua locução marcante.

Edson & Hudson, Bullet Bane e CHADY são outros artistas que trazem novidades para o cenário musical brasileiro. Para saber de outros trabalhos recentes, confira a seleção que o JBr preparou:

Marcos & Belutti lançam DVD de 15 anos

Marcos & Belutti lançaram, nesta quinta (7), um feat ao lado de Matheus Fernandes. “Casal de Solteiro” é a primeira faixa do DVD em comemoração ao trabalho da dupla, intitulado “Marcos & Belutti – 15 anos”. As canções estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e, no dia seguinte, o videoclipe chega no YouTube.

UCLÃ e Sobs também sofrem por amor

UCLÃ e Sobs lançaram, nesta quinta (7) o álbum colaborativo “Tá Cada Vez Mais Difícil Fazer Love Song”. Os vídeos das sete músicas do trabalho também estão disponíveis para o público.

Sente a música da Brasativa!

Nesta sexta (8), a banda Brasativa lança o single “Sente a Vibe”. A faixa traz elementos do trap, reggae e do pop e é uma das canções do primeiro EP do grupo, que contará com lançamentos semanais em dezembro.

O paredão de John Amplificado

John Amplificado e Workshow apresentam, nesta sexta (8), o EP “PAREJOHN – Ao Vivo / EP1”. O trabalho traz a participação de Leo Santana em “Roletar” e estará disponível nas plataformas digitais.

A suavidade de um sopro

“Sopro” é o álbum que resultou da parceria entre os músicos e amigos Vicente Nucci, Vinícius Castro e Zé Motta. Com 9 faixas, o trabalho chega às plataformas digitais nesta sexta (8) e conta com participações de outros artistas como Lenine, Áurea Martins e Ilessi.

Edson & Hudson e a parceria entre irmãos e irmãs

A dupla Edson & Hudson lança a faixa “Transa de Alma”, em parceria com Maiara & Maraísa. A canção faz parte de “Foi Deus”, novo álbum dos cantores que conta com 35 faixas ao todo.

Pagodeira e as crias do pagode

Nesta sexta (8), a Pagodeira lança o EP “Crias da Pagodeira I (Vol.1)”. O projeto conta com o single, “Pulso Firme”, que traz as participações do Grupo Sambaí e Luidd.

Bullet Bane e a música de elevador

A banda Bullet Bane lança, nesta sexta (8), o single “Elevador”. A faixa também chega com um videoclipe e inicia a narrativa do próximo álbum do grupo, chamado “ART.FICIAL”, que será lançado em 2024.

Banda Magníficos, comemoração e… Cid Moreira?

A Banda Magníficos celebra 30 anos de carreira com lançamento do primeiro EP do DVD gravado em Campina Grande, na Paraíba. Com quatro faixas, vídeos exclusivos e locução de Cid Moreira, o projeto que traz releituras e nostalgia fica disponível nas plataformas digitais nesta sexta (8).

CHADY traz novo ‘fenômeno’

Nesta sexta (8), CHADY apresenta seu novo EP, intitulado “Fenomenal”. O projeto conta com vídeos para cada uma das cinco faixas.