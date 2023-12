Vem aí a “Tropicália! – Feira de Discos”

Primeira edição do evento voltado para colecionadores e apaixonados por música ocorre na Infinu, nos dias 16 e 17 de dezembro

Mais que uma feira, a Tropicália! vai promover, em dois dias de evento (16 e 17 de dezembro), a oportunidade de garimpar pérolas de diferentes vertentes da música nacional e internacional. Para garantir a experiência, reuniu um time de expositores cujos acervos são trabalhados com uma curadoria refinada.

A proposta é que visitantes façam uma imersão musical, interajam entre si, conheçam novidades da cena fonográfica e voltem no tempo com vinis que marcaram época. Passeio que ganha mais corpo com as histórias por trás de capas e encartes assinados por grandes artistas da fotografia, do design e da ilustração.

Tropicália! se destaca, inclusive, por convergir 11 expositores de Brasília e Goiânia com coleções distintas e são referência por praticarem preços justos e acessíveis. O que dá chance de apreciar e adquirir álbuns de todas as épocas, nacionalidades e estilos.

Entre as raridades nacionais que poderão ser encontradas estão Tropicália ou Panis Et Circensis (primeira edição); Mutantes – Primeiro Álbum (segunda edição); Arnaldo Baptista – Loki (primeira edição); Sérgio Sampaio – Tem que acontecer (primeira edição); Caetano Veloso – Transa (primeira edição); e Gal Costa – Gal (Tuareg) 1969 (segunda press). Já entre as internacionais, se sobressaem Portishead – Third; Pearl Jam – Ten; Metallica – Kill em All; Cypress Hill – Black Sunday; Tears for Fears – Greatest Hits; e The Clash – The Story of The Clash vol. 2.

Para tornar o ambiente aprazível e convidar os e as visitantes a permanecerem, sete DJs irão se revezar nas pick-ups, entre eles uma atração surpresa, consagrada em São Paulo e com reconhecimento internacional, a ser anunciada na véspera. A discotecagem será 100% analógica e versando do Dub ao Rock, da MPB ao Hip Hop. Além da música, o tempo também poderá ser preenchido pela gastronomia simpática da Alfredos Pizzaria.

Organizada pela marca brasiliense Astoria Discos, a Tropicália! valoriza a colaboração entre expositores deixando de lado a competitividade, “o que se reflete, em última análise, no fortalecimento do mercado, unindo forças entre parceiros, das duas regiões, em favor de um evento mais diverso, plural e com maior dedicação ao público”, detalha André Kalil, idealizador e um dos organizadores.

Serviço:

‘Tropicália! – Feira de Discos’, 1ª Edição

16 e 17 de dezembro, sábado e domingo

Das 12h às 19h

Na Infinu – 506 Sul, bloco A, loja 67

Entrada franca e livre para todos os públicos

Mais informações: @tropicalia_feira