“Cult no Culto” reúne DJs de indie, rock alternativo e mais

A Cult On Tour, série de festas itinerantes promovidas pelo programa de rock e radioweb Cult 22, chega à quinta e última escala em 2023: neste sábado (9), a partir das 20h, no Culto Rock Bar (408 Norte). É a festa “Cult no Culto”, com os DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Erika Meier, Obi-wan-ca e Fernoca tocando indie, rock alternativo, pós-punk, gótico e clássicos. Produção de Eliane de Castro e Marcos Pinheiro. Os ingressos, a R$ 10, serão vendidos somente na hora.

A outra novidade é que, após um ano e 10 meses somente na web, o programa Cult 22 está de volta ao “dial” e à sua “casa”, a Rádio Cultura FM (100,9MHz), emissora na qual foi criado, em outubro de 1991, e por onde foi veiculado durante 26 dos 32 anos de sua existência. No mesmo dia e horário: todas as sextas-feiras, das 21h às 23h, em transmissão simultânea com a Radioweb Cult 22.

Lembrando que o primeiro “agito” do circuito de festas rolou dia 6 de maio no Zepelim (713 Norte) com os DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Obi-wan-ca e Alf Sá. O segundo, dia 15 de julho, foi no Espaço Eco Restaurante (Pirenópolis-GO) com os DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Eliane de Castro e SCHWNCK. O terceiro, dia 5 de agosto, no Alquimia Taberna Bar (SOF Sul), com os DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Erika Meier, Bode Velho, Daniel Lansky e Mariana Camelo. E o quarto, dia 11 de novembro, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul) – comemorando os 32 anos do Cult 22 -, com 12 DJs: André X (Plebe Rude), Bode Velho, Daniel Lansky, Dena Clara, Ed, Eliane de Castro, Marcos Pinheiro, SCHWNCK, Telma & Selma, Vital e Zeca.

Serviço

Cult no Culto – Cult 22 On Tour

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 20h

No Culto Rock Bar (408 Norte, Bloco A, subsolo)

DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Erika Meier, Obi-wan-ca e Fernoca

Ingressos a R$ 10, com vendas somente na hora

Classificação: 18 anos

Mais informações: @cultorockbar