Daniela Firme anuncia lançamento da música “Labirintos”

A vocalista da banda Rock Beats apresenta novo trabalho solo e revela uma atmosfera mais pop

Daniela Firme acaba de anunciar seu mais novo trabalho solo intitulado “Labirintos”, seguindo desta vez uma atmosfera mais pop. A faixa autoral chega nas principais plataformas de streaming nesta sexta-feira (1), com a produção de Gregoree Júnior, que também assinou o single lançado anteriormente “Nosso Planeta”. O pré-save da canção já está disponível através do link: https://found.ee/Labirintos.



O single, com duração de 3 minutos e 40 segundos, não só evidencia a evolução artística de Daniela, mas também sua habilidade de se reinventar. “Fiz, como de costume, a letra junto com uma base muito simples ao violão. Como a música fala sobre aquela fissura que a gente sente no momento do flerte, queria que ela fosse uma coisa assim, como uma batida mais pop, mas mantendo um certo minimalismo de intimidade”, revela a cantora.



A faixa “Labirintos” vem para destacar a voz marcante de Daniela Firme, enquanto elementos sonoros modernos e cativantes prometem envolver os ouvintes. De acordo com a artista, no processo de produção, a canção foi enviada para o músico Alexandre Macarra que ficou responsável por gravar uma linha de baixo servindo de base para todo o arranjo, um parceiro que segundo ela foi essencial para o projeto. A produção contou ainda com a complementação do arranjo, nas guitarras, de Bruno Albuquerque.



Além deste lançamento, Daniela Firme garante não desacelerar tão cedo. Como vocalista da banda Rock Beats, ela permanece em constante atividade criativa com mais uma música pronta para lançar ainda em 2023. Envolvida tanto em sua carreira solo quanto nas empreitadas do grupo, os fãs podem esperar mais músicas solo e uma colaboração inédita com a Rock Beats até o final do ano.



E atendendo ao pedido dos fãs de todo o Brasil, Daniela pretende gravar um audiovisual com todas as suas músicas lançadas até o momento, que já somam 15 no total. Seu novo single promete ser um ponto de virada em sua trajetória artística, e os apreciadores da boa música podem esperar para embarcar em uma nova jornada sonora emocionante.