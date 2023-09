Artista brasiliense Maíra Guedes lança “Fora do Ar” nesta sexta-feira (1)

Conheça a nova produção musical da cantora, curiosidades sobre o lançamento e os próximos passos de Maíra na música

Com muito funk, brega e uma pitada de lo-fi internacional, a artista Maíra Guedes lança o novo single da carreira, “Fora do Ar”, nesta sexta-feira (1), que marca uma nova fase no caminho dela como cantora. Esta nova canção, diferente das outras produções musicais, busca ressaltar o lado mais dançante e animado da jovem brasiliense.

Ouça “Fora do Ar”

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Maíra conta de onde surgiu a ideia inicial de compor o novo single: “Eu ouço muito Marina Sena, Duda Beat, artistas que têm músicas pop mais dançantes, né?! Que trazem muita brasilidade. Foi desse lugar que partiu [o single], de uma vontade de trazer para o meu show algo muito mais divertido e alegre”.

Como curiosidade sobre esta nova produção musical, Maíra conta que a ideia surgiu a partir de uma brincadeira. A cantora foi descobrindo alguns ritmos no teclado, colocou um brega funk para tocar e começou a ter ideias. “Daí eu comecei a escrever a letra da música. Gravei no celular, meio que só balbuciando as palavras. Assim nasceu o primeiro verso e o refrão de Fora do Ar”, explica a artista.

Segundo a cantora, o primeiro EP da carreira, lançado em 2019, “Pra Florescer”, tem como referências artistas como o duo Anavitória e o cantor Tiago Iorc. Com o passar dos anos, no entanto, suas referências musicais se modificaram.

Além disso, a música internacional também possui um grande papel nas composições de Maíra Guedes, que desde o primeiro EP sempre estiveram evidentes. No entanto, a cantora conta que na canção “Fora do ar” ela fez questão de ressaltar a brasilidade na música. “Eu acho que as minhas referências brasileiras estão muito mais claras”, complementa.

Paixão de infância

A relação de Maíra com a música vem da infância, desde quando os pais colocavam músicas de artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso, até o momento em que ela se apaixonou pelas canções da dupla Sandy e Júnior. “Desde sempre eu fui muito fã da Sandy, até hoje eu sou, mas eu era fanática, mesmo”, revela a artista.

Foi ainda na infância que surgiu a vontade de trabalhar com música. Aos 11 anos, os pais dela a matricularam em aulas de canto. Apesar do desejo, foi só em 2019, aos 28 anos, depois de uma viagem à Nova Zelândia, que Maíra decidiu arriscar e seguir os próprios sonhos. “Quando voltei, decidi que não tinha nada a perder e resolvi ir atrás desse sonho. Eu não poderia chegar no fim da minha vida e ver que eu nem tinha tentado”, desabafa a artista.

A meta é rodar o país

A artista revelou que, entre outubro e novembro deste ano, pretende lançar um novo single com a participação da banda brasiliense Sunflower Jam, em colaboração com Leo Pinotti, produtor de “Fora do Ar”. Além disso, uma música inédita, sem data revelada, também vem aí. E para fechar esse projeto, ela completa que um novo EP está sendo produzido para 2024, que vai trazer essas duas músicas e os singles “De Mansinho” e “Deixa Estar”.

Com uma carreira recém-iniciada, Maíra Guedes sonha em levar suas músicas em turnês nacionais e internacionais, principalmente pela Europa. Sobre os sonhos profissionais, ela planeja: “Quero estar bem estabelecida, cantando em festivais, viajando pelo Brasil. Meu sonho é estar com uma carreira bem estabelecida e viajar pelo Brasil e o mundo”.