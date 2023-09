Virando o mês com novidades na música

Entre artistas já consagrados e novos cantores que vêm se destacando na música brasileira, confira os lançamentos da semana

Desde seu início, agosto trouxe várias novidades e lançamentos para a música nacional. E nesta virada de mês, não seria diferente: Luísa Sonza chega quebrando recordes no Spotify com seu aguardado álbum; Maria Cecília & Rodolfo lançam projeto em comemoração aos 15 anos da dupla; e BK’ vem disponibilizando trabalho gravado em show ao vivo.

Desta forma, setembro já chegou preparando o terreno para ainda mais trabalhos inéditos e marcantes. Confira a seleção de novidades do JBr:

Luísa Sonza

Lançado na última terça (29), “Escândalo Íntimo” é o terceiro álbum de Luísa Sonza. Por enquanto, 18 das 24 músicas do trabalho estão disponíveis e contam com nomes como Marina Sena, Baco Exu do Blues, Duda Beat e Demi Lovato. Com 15,6 milhões de streamings, esse tornou-se o disco com melhor estreia de todos os tempos no Spotify Brasil.

Marina Iris

A cantora Marina Lins apresentou, na última terça (29), sua versão de “Tô a Bangu”, canção de Arlindo Cruz e Franco. Com lançamento no Dia da Visibilidade Lésbica, o clipe mostra uma história de amor entre ela e sua companheira, Luiza Loroza.

BK‘

Nesta quarta (30) o rapper BK’ lançou “Luzes / Lugar na Mesa / Luta e Lucro” em seu canal no YouTube. O vídeo faz parte do audiovisual que traz releituras dos sucessos do álbum Icarus, só que ao vivo, como o próprio nome já diz:

Jaloo

Para representar uma nova fase em sua carreira, Jaloo disponibilizou “Mau”. Lançada na quarta (30), a faixa fará parte do novo próximo álbum do artista, com lançamento previsto ainda para 2023.

NIZZ

Nesta quinta (31), NIZZ apresentou o clipe de “Ana Rosa”, faixa que tem a participação da cantora Mahmundi. O cantor é conhecido por outros trabalhos como “Maria”, “Ana Rosa” e “Vamo Além”.

Zeca Pagodinho

Nesta sexta (01), Zeca Pagodinho lança “Sorriso de Criança”. Com composição de Mauro Diniz, o single estará disponível nas plataformas digitais.

Juliette

Juliette estreia nesta sexta (01) o clipe de “Nós Dois Depois”. Faixa é o resultado de sua colaboração com Dilsinho e está disponível nas plataformas digitais.

Maria Cecília & Rodolfo

A terceira parte do projeto “15 Anos (Ao Vivo / EP03)”, da dupla Maria Cecília & Rodolfo, chega às plataformas nesta sexta (01). O EP conta com a faixa “Por Isso Que Eu Bebo”, que tem a participação de Lauana Prado.

Bivolt

Lançado nesta sexta (01), “Chave” é o terceiro álbum da rapper Bivolt. Com 11 músicas, o trabalho transita entre os gêneros rap, funk e afrobeat e conta com a participação de Budah, Luccas Carlos MC Luanna e Boombeat.

Lucas Lucco

Nesta sexta (01), Lucas Lucco lança o segundo volume de seu projeto, 777². A faixa “Senhor Destino” é uma súplica para que o destino ajude na relação com a mulher amada, enquanto “O Tiro” narra a história de um homem que quebra a promessa de não beber e falar da ex.