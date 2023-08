Terra e Paixão: Agatha vai apunhalar o ex-marido pelas costas

A ex-amante de Gentil fingirá desinteresse pelo dinheiro de Antônio – mas, depois, deixará transparecer que tudo não passa de puro teatro.

Agatha não é esse anjo de candura que aparenta e mostrará sua verdadeira face no capítulo de Terra e Paixão que vai ao ar nesta sexta-feira (1º). Depois de encenar a vítima desinteressada, a ex-mulher de Antônio revelará ao telespectador que só voltou para abocanhar a fortuna do fazendeiro. O ricaço depositará uma boa quantia de dinheiro para ela, e a víbora vai comemorar: “Eu consegui! O Antônio já está aqui, comendo na minha mão!”.

Tudo começa quando Silvério comunica à ex-presidiária que o fazendeiro mandou abrir uma conta bancária para lhe depositar mensalmente uma quantia. “Depósito mensal? Mas o que ele pensa que eu sou?”. “Doutor Silvério, eu sei que não tem nada a ver com as decisões do seu cliente, mas, por gentileza, volte e diga ao Antônio que eu não aceitei a proposta. Que eu não tenho a intenção de ficar com qualquer quantia que venha dele”, afirma Agatha. No banco, ela diz o mesmo a Franco.

“Dona Agatha, nessa cidade, nós nunca discutimos as decisões do doutor Antônio. Nós obedecemos”, responde o gerente bancário. De volta à pousada, porém, a recém-chegada deixa a própria máscara cair.