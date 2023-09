Cynthia Luz se junta a Luccas Carlos para lançar o single “Insônia”

A cantora mineira está no line-up da primeira edição do The Town em São Paulo

Presença marcante no cenário do rap e R&B brasileiros desde seus 21 anos, Cynthia Luz está presente no line-up do The Town e, para deixar esse show ainda mais marcante, a cantora está lançando a faixa “Insônia”, ao lado de Luccas Carlos, nessa sexta (01). Já disponível em todas as plataformas via ONErpm, a faixa faz parte de um futuro álbum de Cynthia.

Um “desejo antigo”, é assim que Cynthia Luz descreve sua parceria com o rapper Luccas Carlos – trazendo rimas sentimentais para a faixa, que, melodicamente, descreve um amor sem controle, no qual o eu lírico perde o sono pensando em seu amado. “Insônia” fará parte do repertório da artista no festival, em São Paulo.

“O feat. com o Luccas era um desejo antigo, que eu já cobrava há um tempo, mas, a correria de vida que temos, nem sempre fica fácil de juntar e fazer uma parada juntos. Quando fiz o PodPah cobrei ele ao vivo, mas, foi engraçado, porque isso aconteceu na semana que eu também tava indo pro estúdio sempre”, relata Luz sobre a concepção de “Insônia”.

Continuando: “Então em uma das idas sentei com Nine e pensamos juntos numa proposta pra apresentar pra ele que fosse realmente a cara dele. O principal ponto é realmente entender que foi uma música muito articulada para caber as composições do jeito mais fluido que ambos sabem fazer”.

De acordo com Cynthia, assim que acabaram de gravar a faixa, a artista já ligou para sua empresária e afirmou que queria lançar “Insônia” antes do The Town. Incluindo ela na tracklist do festival, “Insônia” também é o segundo lançamento de Cynthia em preparação para seu futuro álbum, que deve ser lançado ainda esse ano.

Com sua própria carreira já solidificada, além de sua parceria com o rapper Froid, com o qual é casada e tem uma filha, Cynthia Luz já tem planos extensos para seus próximos lançamentos, incluindo o videoclipe de “Insônia”, que será produzido de maneira especial após o seu show no festival paulistano.

Ouça ‘Pétalas e Balas’ em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/_Insonia