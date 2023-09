Álbum de Matheusinho retrata o dia a dia da comunidade do BM, em São Luiz-MA

“Pétalas e Balas” já está disponível nas plataformas de streaming

Matheusinho, uma das principais revelações do cenário do rap nacional, lança seu primeiro álbum autoral, intitulado “Pétalas e Balas”. O disco, disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, traz consigo uma narrativa que explora as nuances da vida na comunidade do BM, em São Luís, Maranhão.

“Pétalas e Balas” é uma jornada musical que mergulha nos desafios enfrentados por um jovem que transita entre o amor e a guerra. O projeto, que ainda traz diversas reflexões, traça a jornada desde os primeiros amores de Matheus até a realidade crua de um jovem periférico brasileiro, situado na proximidade da violência e do contexto das drogas. Com uma abordagem sincera e poética, o álbum capta a complexidade de viver entre o afeto e a luta, descrevendo os hábitos e realidades de um jovem nordestino.

Para “Petalas e Balas”, grandes nomes da produção musical nacional se uniram ao projeto, incluindo Salve Malak, produtor e CEO da marca Poesia Acústica, e TGL, um dos expoentes do Drill nacional, o que aumenta ainda mais a expectativa de Matheus. “Eu confesso que me sinto bastante ansioso, não imaginava conseguir lançar meu primeiro disco em tão pouco tempo, porém me sinto muito confiante e pronto para receber esse novo momento de vida. O P&B, como aprendi a chamar o projeto, conta muito da minha caminhada na minha comunidade, mas sem deixar de explanar o que mais gosto de fazer, falar sobre amor. Sinto que as pessoas vão se identificar, fiz com o coração aberto e o disco emocionou a todos que ouviram”.

Matheusinho, nascido e criado no bairro Monte Castelo, em São Luís, Maranhão, já se tornou um nome em destaque tanto em seu estado natal quanto no cenário nacional. Sua trajetória artística é marcada por autenticidade e profundidade, conquistando o apoio do selo Alaska e o reconhecimento do rapper Froid.

Ouça ‘Pétalas e Balas’ em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/petalasebalas