Confira a lista de exigências de Post Malone para o seu camarim no The Town

Sempre que acontece algum festival como esse a lista de exigências das principais atrações viraliza na web.

Amores, eu não sei vocês, mas eu estou mega ansiosa para o show de um dos meus artistas favoritos, o Post Malone, que acontecerá no festival The Town, que começará nesta sábado (02) e irá até o próximo domingo (10), com isso, é claro que os pedidos inusitados do cantor voltaram a viralizar nas redes sociais.

Juntamente com a sua mega equipe, Malone fez exigências como: Jelly Belly Fish, jujubinhas de peixinho e um mesa de “beer pong”, porém, o que realmente chama a atenção são as quantidades exorbitantes que o cantor pede.

“Ele vem com uma banda enorme, e o pedido quase triplicou. Tequila, que eram duas, agora são cinco. Pediu 400 copos para fazer a brincadeira da cerveja. A banda também pede um monte de coisinhas, como ‘beef jerky’, que é aquela carne seca americana”, declarou Ingrid Berger, que é a responsável por cuidar dos pedidos dos artistas há duas décadas.

Contudo, Ingrid conta que cumprir as exigências do artista não chega nem perto da dificuldade de cumprir as exigências de outros, como as de outros como, o Drack e o Justin Bieber.

“Não tem um Drake da vida, um Justin Bieber, esses que dão mais trabalho e pedem muito mais coisa”, confessou.