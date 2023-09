Anahí chora em entrevista ao lembrar de perguntas sobre distúrbios alimentares

A atriz e cantora contou detalhes sobre seu passado obscuro e cheio de traumas em entrevista ao jornalista Joaquín López-Dóriga

Todos os fãs de Rebeldes sabem que Anahí passou por diversos distúrbios alimentares e de imagem no começo da carreira. Muito se falava sobre a saúde da cantora que parecia sempre muito magra na novela e nos trabalhos. A cantora e atriz resolveu contar detalhes sobre o passado em entrevista ao jornalista Joaquín López-Dóriga, chegando a chorar ao relembrar a especulação da mídia.

“Em todas as entrevistas, a única coisa que importava era a anorexia, a bulimia. ‘Você come? Não come? Se come, vomita?’. As perguntas eram assim. Muito duras. Não eram assim, eram muito duras. Lidando com tudo isso, me tornei muito dura. Com cerca de 20 anos me tornei muito dura, eu coloquei uma casa, tão grossa”, disse.

Ela ainda completou: Eu não queria que me machucassem. Eu comecei a ser a “grosseira” para a imprensa. A respondona. Um ser humano que não sou”, desabafou ela.