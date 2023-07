Confira os lançamentos da música nacional nesta semana

Saiba o que os artistas nacionais produziram para a música na primeira semana de julho

Julho está apenas começando e já trouxe diversos lançamentos para a música brasileira. Entre singles, EPs, videoclipes e álbuns, há novidades para quem é eclético e para aqueles que são fiéis ao seu gênero musical preferido.

O JBr separou 10 faixas para te manter atualizado sobre o que há de novo no rico cenário musical brasileiro. Confira:

Juliette

Nesta quinta (06), Juliette lança “Tengo”, o segundo single do seu primeiro álbum de estúdio. A faixa é mixada por André Nine e masterizada por Brendan Duffey e também terá o visualizer disponível nas plataformas digitais.

Lia Clark

Lançada nesta quinta-feira (6), “Sereias” reúne Lia Clark e Pabllo Vittar, seis anos depois da parceria das duas em “ Tome curtindo” e “Ele é o tal”. A música é uma mistura de rave funk com pop e fará parte do próximo álbum de Lia, o “Clark (pt. 2)”.

Akira Presidente

Nesta sexta (07), o rapper Akira Presidente lança “As Incríevis Histórias de Underground Superhero vs. O Terrível Ladrão de Loops”. As nove faixas do álbum buscam transmitir inspiração e força ao público por meio de referências a filmes, animes e séries.

MC Rick

Disponível a partir desta sexta (07), “BH no Topo 9” é o resultado da colaboração entre sete MCs e DJs da cena do funk mineiro. A faixa está disponível nas plataformas digitais e é um reflexo da ascensão de Minas Gerais no funk nacional.

Lou Garcia

Lou Garcia, artista pop indie, lança seu álbum de estreia, chamado “KARUMA”. Com a produção de Gustavo Schirmer e mix e master de Nico Braganholo, o projeto contém 10 faixas e fica disponível a partir desta sexta (07) nas plataformas digitais.

Max e Luan

Com a clássica sofrência do sertanejo, “Ajuda Aí (Amigos da Saveiro)” continua a sequência de lançamentos da dupla Max e Luan. A faixa está disponível nas plataformas digitais e, nesta sexta (07), ganha um videoclipe.

Mahmundi, Carol Biazin e Bryan Behr

Este ano, Cazuza completaria 65 anos e, para homenagear sua obra, a Universal Music lança o projeto “Exagerados”. Esse é um EP com participação de Mahmundi, Carol Biazin e Bryan Behr, que trazem suas releituras de quatro canções do artista. As faixas e os clipes estão disponíveis nas plataformas digitais.

Thiaguinho

Nesta sexta (07) Thiaguinho lança o EP “Tardezinha no Recife Diferenciado – Ao Vivo”. O projeto celebra seis anos da Tardezinha, que já passou por diversas cidades do país e até pelo exterior.

Amado Batista

Nesta sexta (07), Amado Batista disponibiliza o clipe de “Somos dois outra vez”. A música faz parte de “Perdoa”, novo EP do cantor, que comemora 48 anos de carreira.

Gabi Fernandes

Lançada nesta sexta (07), “Ela Escreve A Própria História” é uma parceria entre Gabi Fernandes e a jogadora de futebol Tamires. Escrita por um time de mulheres, a música também tem um videoclipe e aborda a força, os desafios e a presença feminina no meio futebolístico. Em julho, grandes seleções femininas do mundo se encontrarão na Copa do Mundo, e a canção é a homenagem de Gabi para esse momento.