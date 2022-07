Confira lançamentos de artistas locais no mês de julho

Tem rock, rap, trap, pagode, funk e muito mais. Vem conhecer um pouco mais da música do DF!

O mês de julho está chegando ao fim e, como fizemos em junho, reunimos lançamentos de artistas locais de diversos estilos. Separamos sete novidades para você conferir:

Ito Martínez

Nascido em Brasília, Ito Martínez chega com novidades para seu público. O artista, que costuma conectar vários estilos, trouxe a faixa “Vilão de Filme”, saindo da temática romântica e alcançando uma etapa de transformação do personagem. Ouça:

Tx

O jovem Igor Tx, que iniciou vida artística no coletivo Aff Mídia, apostou em “Slow Mo” para sua fase solo. O single, que traz um ritmo dançante e letra contagiante, retrata uma festa fictícia. A faixa tem participação de Damas e produção de Novin Yarp, todos do DF:

Conteste!

A banda brasiliense Conteste! lançou oficialmente, no início do mês, o EP: “Sincretismos”. As quatro faixas (Tempo de enfrentamentos; Hipócritas; Mal do Século; e Muito Cedo, Muito Tarde) trazem à luz o debate de temas corriqueiros da sociedade.

Quem Dera

O grupo de pagode Quem Dera tá lançando o primeiro audiovisual da história da banda. Eles estão lançando um vídeo por semana e, neste mês, foram cinco. Confira abaixo o último e acesse o canal para assistir os demais!

Jean Tassy

O músico, cantor e compositor de Brasília lançou o EP “Outono”, marcando o início de uma nova saga de lançamentos. O projeto conta com as faixas “Irresponsável”, “Nada Bem” e o single “Aquela Sorte”, que já havia sido lançado em junho.

Black Monster

O EP “BM Tapes” inaugura a carreira de Black Monster, produtor musical do DF que agora se lança no mercado enquanto selo, visando contribuir com o trabalho de artistas negros do Distrito Federal. O trabalho tem participações de Hate RCT, Dandara e PiátheKid, entre outros.

Menestrel

Menestrel lançou, em julho, a faixa “Personalitê”, que precede um novo álbum do artista. Então, enquanto o disco não chega, confere aí:

‘Dona do meu coração’

Os artistas locais Mateus BSB, Don Everton, Jhonn, Luke, Knelas lançaram “Dona do Meu Coração”, uma mistura de funk com trap, com assinatura do canal Conexão Records. Confira o clipe oficial:

Curtiu? Em agosto a gente volta com mais um compilado. Até lá!