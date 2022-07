Confira 9 lançamentos de junho de artistas do Distrito Federal

A lista tem novidades de nomes já consagrados, como Di Propósito e Belluco, mas também traz artistas locais que fazem música boa

Chegamos na metade do ano com surpresas e boas novidades na música local. Em junho, muitos artistas do Distrito Federal lançaram novos singles e álbuns. Separamos nove lançamentos do mês passado para você ficar por dentro e não perder nada:

Sertanejo, pagode, rap e funk estão incluídos na lista de novidades. Temos lançamentos de bandas já consagradas, como Di Propósito, Hodari e Belluco, além de outros artistas locais super interessantes. Veja:

Belluco

O brasiliense Belluco, cantor sertanejo ex-Bonni e Belluco agora em carreira solo, está lançando aos poucos o DVD “Belluco In Goiânia”. Em junho, o cantor revelou dois singles: “Bebum”, com participação de George Henrique e Rodrigo, e “Eu Tiro Ela Daí“.

Saud ft KidTheCeli – Rick & Morty

Saud é um jovem trapper nascido e criado na Capital Federal. O artista lançou em junho o single “Rick & Morty”, com participação de KidTheCeli e beat do DJ WS.

Di Propósito

O grupo Di Propósito, que despontou de Brasília para todo o país, formado por Kaique (voz), Laycon (voz), Gegê (percussão), Xandy (pandeiro), Pedrinho (tantan), Matheusinho (cavaco) e Acerola (surdo), está lançando o álbum “Encontrin 2”, que une pagode e trap. No último mês, a banda lançou duas partes do novo projeto, que já está disponível nas plataformas: Encontrin 2 – Parte 1 e Encontrin 2 – Parte 2

Menestrel

Yan Vinicius Alves dos Santos, vulgo Menestrel, é um artista brasiliense que iniciou como integrante do grupo Mandala, além de fazer parte do selo/banca BOCA de Brasília. Acumula feats com Froid, Matuê, Di Propósito, Menos é Mais, entre outros artistas, somando milhões de views nas plataformas digitais Menestrel lançou no último dia 17 de junho, a faixa “Há Dias, Adio a Noite”:

Hodari

O artista, que nasceu em Brasília e hoje vive em São Paulo, lançou em junho o primeiro álbum da carreira, que leva o próprio nome, Hodari. O disco traz 13 faixas que contam a história do artista e já está disponível no canal do artista e nas plataformas de streaming.

Lejow

O cantor e compositor Lejow é um rapper com foco no trapsoul. Mineiro da cidade de Patrocínio, veio a Brasília ainda na infância. Ele lançou no último mês a faixa “Outra Música IV”:

Mc Bruno da BZC

Nascido em Brazlândia, Mc Bruno da BZC tem como referência grandes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso. Ele aposta no trap e funk. Ouça a faixa “Contagem Regressiva“, lançada no último mês:

Jean Tassy

Jean Tassy, é músico, cantor e compositor de Brasília. Carrega consigo um estilo mesclado entre hip hop, rap e R&B, que já lhe deu grandes números nas plataformas digitais. O artista lançou, em junho, faixas do EP “Outono”. O álbum todo já está disponível. Ouça “Nada Bem”, que faz parte do EP:

Victor de Albuquerque ft. Dudu Pacceli e Jay

Victor de Albuquerque é cantor e compositor e não curte rotular qual seu gênero musical, preferindo combinar suas várias referências para criar sons únicos. Em junho, ele lançou “Tá Difícil Entender”, um rap que se mistura com MPB. A faixa tem participação de Jay, outro artista local que mescla pop, blues, MPB e rap. A produção é de Dudu Pacceli, artista local que já assinou sons com MC Maha e Allan Massay, entre outros nomes da música do DF.

Ouça “Tá Difícil Entender”: