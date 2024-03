Concerto Gratuito Homenageia Baronesa do Jazz

Pannonica Rothschild inspirou os pianistas Eladio Oduber e Farlley Derze. Eles se apresentam nesta sexta (8/3), às 20 horas, no CTJ Hall.

Para o grande público, Pannonica Rothschild pode ser um nome desconhecido e até soar de maneira estranha, mas os apreciadores do que há de mais requintado na música mundial sabem que se trata daquela que ficou conhecida como a “Baronesa do Jazz”. Justamente ela, que esteve à frente do seu tempo em todos os segmentos da vida e foi pioneira da liberdade feminina nos Estados Unidos na primeira metade do século 20, será homenageada no projeto Sextas Musicais, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, neste 8 de março, em um impecável concerto gratuito dos pianistas Eladio Oduber e Farlley Derze.

O concerto “Pannonica, a Baronesa do Jazz” começará pontualmente às 20 horas e também será transmitido ao vivo no canal da Thomas no YouTube. Quem quiser assistir ao show presencialmente não precisa nem retirar os ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao CTJ Hall, que fica na 706/906 Sul. A escolha do repertório, segundo os artistas, deve-se à qualidade da obra e também ao fato de Pannonica ter se tornado a mais importante mecenas dos compositores e intérpretes do jazz nos EUA. Pannonica Rothschild, que morreu em 1988, aos 74 anos, era uma mulher rica e de personalidade forte, que mais tarde passou a ser chamada de Nica pelos músicos de jazz.

A Baronesa do Jazz nasceu em 1913 e um dia, ao ouvir num vinil a faixa ‘Round Midnight’, na casa de um amigo, encantou-se pela obra que ouviu repetidamente por cinco vezes. Ela quis conhecer o compositor Thelonious Monk. A partir daí, abandonou Londres, a aristocracia britânica e o casamento. Pannonica emigrou para Nova York, onde conheceu os músicos de jazz, a maioria negra, com dificuldades de trabalho e sem direitos civis. Tornou-se a protetora e financiadora deles. Foi quando tornou-se a “Baronesa do Jazz”.

A história e o repertório de Pannonica levaram os pianistas Eladio Oduber e Farlley Derze a se inspirarem nesta homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para isso, eles convidam Oswaldo Amorim no contrabaixo, Sandro de Souza na bateria, Argemiro Oliveira no trompete e Isaac Gomes no saxofone para compor o elenco. Juntos, eles celebrarão a história desta mulher que, no concerto, representará todas as mulheres que lutam e mudam paradigmas, transformam o mundo e fazem história.

O projeto Sextas Musicais oferece semanalmente ao público, de forma presencial, shows do melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.

Os Artistas

Eladio Oduber é um pianista venezuelano que tem sólida formação jazzística. É um músico talentoso e versátil, que tem também especial interesse e dedicação aos ritmos caribenhos. Professor universitário, pesquisador e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, nos anos 1980 ele colaborou como pianista de grupos e projetos musicais na Venezuela. Com o grupo Batuke, fez aberturas de shows da banda novaiorquina Fania All Star, responsável por tornar a música Afro-latina urbana, denominada “salsa”, conhecida e apreciada em todo o mundo. No Brasil, gravou como tecladista de Carlinhos Brown e a banda Rumbahiana. No início dos anos 1990, idealizou e dirigiu a banda “Cocina del Diablo”, primeiro grupo de música caribenha urbana em Brasília. Atualmente, Eladio concilia as atividades musicais com a de ensino e pesquisa, colaborando como pianista-compositor com músicos, grupos e projetos musicais dentro da estética do jazz latino.

Farlley Derze é pianista pós-graduado em música brasileira, mestre em educação musical, doutor em arquitetura e urbanismo, pós-doutor em estética, semiótica e hermenêutica. Farlley é o autor do livro RAM – Método de Rearmonização com Acordes Menores, pela Microeditora Press, tem 17 livros publicados de contos, poemas e história da arte. Desde 1984, atua como músico profissional e tem cinco discos autorais. Farlley Derze colaborou com Claudinha Telles, Elza Soares, Joana, Jorge Benjor, Lucinha Lins, Maria Rita Stumpf, Elymar Santos, Razão Brasileira, Jorge Aragão, Robertinho de Recife, Dudu Nobre; Rio Jazz Orquestra e Brasília Popular Orquestra. Ele já fez turnês nos EUA, na Europa, Ásia, América do Sul, África e em todo o Brasil. Atualmente, cumpre intensa agenda de apresentações solos e colaborações, integra o grupo brasiliense MC JAZZ, é membro da Academia de Letras e Música do Brasil e ocupa a cadeira 46 de Camargo Guarnieri.

Serviço

Pannonica, a Baronesa do Jazz, concerto com os pianistas Eladio Oduber e Farlley Derze

Quando: sexta-feira, 8 de março, às 20 horas.

Onde: CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul

Quanto: entrada franca.