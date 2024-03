Sexta é dia de samba, bebê!

Hoje tem Canteiro do Samba, Sambão do Calaf com Filhos de Dona Maria e Fabíola Machado (RJ), e Baile do Zeca na Sexta Gode.

Todo dia é dia samba, na verdade! Afinal, como dizia Dorival Caymmi, “quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé”. Mas esta sexta (8/3) vai deixar os amantes do gênero com dificuldade para decidir o lugar da balada. Confira as opções:

Canteiro do Samba



O tradicional Canteiro do Samba retorna às ruas para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Desta vez, de volta à casa: Galeria dos Estados, no lendário Setor Comercial Sul. O tradicional encontro de sambistas é gratuito e acontece a partir das 22h, nesta sexta (8/3. Para garantir os ingressos basta acessar a plataforma Sympla. Entre as apresentações confirmadas para a edição em homenagem às mulheres, o Canteiro apresenta uma grade de atrações ocupada por elas. As poderosas Ellen Oléria, Cris Pereira, Elas Que Toquem, SaiaBamba, DJ Laine D´Olinda e DJ La Ursa são recebidas pelos queridos anfitriões do encontro, o 7NaRoda. Não recomendado para menores de 18 anos.

Sexta Gode



Roteiro já conhecido dos pagodeiros da capital, o Sexta Gode desta sexta-feira (8/3) traz, para a Arena BRB (Estádio Nacional Mané Garrincha), o Baile do Zeca, a partir das 20h. A festa terá uma edição comandada por DJs já conhecidos dos brasilienses. As atrações prometem uma noite agitada com sucessos do pagode mixados com hip hop, funk e música eletrônica. Além das atrações principais – a banda Doze Por Oito e os Djs Aragon e Artur Campos –, nesta semana, DJs A, Chicco Aquino, Daniel Futuro, Luana Finger e Seandon reforçarão o set. Ingressos a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos no Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos.

Filhos de Dona Maria recebe Fabíola Machado (RJ)



Nesta sexta (8/3), acontece mais um Sambão do Calaf com Filhos de Dona Maria, no Calaf, que fica no Setor Bancário Sul), a partir das 21h. Nesta edição, Amílcar Paré e Khalil Santarém recebem a cantora Fabíola Machado (RJ), vocalista dos grupos Awurê e Moça Prosa. Além das músicas do disco “Todos os Prazeres” (2015), como “Samba pra Ogum”, “Curimbeiro” e “Guardião das Leis”, o repertório homenageará mulheres negras do samba, como Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus. A noite ainda conta com a DJ Odara Kadieg. A entrada será gratuita até as 22h30, mediante a retirada de cortesia no Sympla. Ingressos antecipados, saem a R$ 10. Não recomendado para menores de 18 anos.