Com Kally na “Fazenda”, Cavaleiros do Forró lança novo single

Com a vocalista no reality da Record e atingindo uma audiência cada vez maior, o grupo lança a nova faixa, já disponível nas plataformas digitais via ONErpm’

A Cavaleiros do Forró já é um grande nome na cena do forró, não só no Nordeste, como no Brasil inteiro – agora, com sua vocalista Kally Fonseca no reality show “A Fazenda 15”, a banda comemora essa presença na TV com o lançamento de sua nova faixa, “Uma Estrela, Um Sol”, o primeiro single de seu novo CD, “Cavaleiros Só Versões”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o single “Uma Estrela, Um Sol” chega como uma surpresa tanto para os fãs da banda, quanto para Kally Fonseca – que descobriu pouco antes de entrar no reality. O lançamento enquanto ela está confinada foi pensado como um presente da Cavaleiros para sua atual vocalista.

A faixa também recebe um videoclipe, disponível no canal oficial da Cavaleiros do Forró no YouTube, que traz Kally Fonseca como uma fazendeira, completamente vestida de rosa – uma referência a sua presença no reality show. O vídeo foi lançado junto ao lançamento da faixa nas plataformas digitais.