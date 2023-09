Cleo lança mais três faixas de “DARK POP”, seu álbum de estreia

As novas canções do projeto musical da multiartista formam o ato II e estão disponíveis nas plataformas de streaming

Cleo lança, nesta sexta-feira (29), mais três músicas do seu primeiro álbum da carreira musical, o DARK POP. “Fuck” e “Mente Pra Mim” são as faixas inéditas lançadas hoje. Outra música que se une à segunda parte do álbum é a faixa “Tormento”, feat com Karol Conká e Azzy, single já conhecido pelo público da artista.

Na próxima sexta-feira, 06 de outubro, Cleo vai lançar outras canções para o ato III e, em 13 de outubro, as últimas faixas do projeto serão disponibilizadas nas plataformas musicais, encerrando o ato IV. Após o álbum completo nas plataformas, Cleo vai lançar clipes para a coletânea.

Imerso em uma sonoridade pop e mostrando toda a sua versatilidade artística, o álbum tem um toque de rock, trap, fado e disco. No projeto, Cleo procurou reunir referências e sonoridades que gosta de ouvir. Já sobre a temática do trabalho, a cantora destaca: “Gosto de falar de questões e temas que nem sempre são fáceis.

O DARK POP propõe refletir sobre os relacionamentos tóxicos e os vários tipos de abusos: psicológicos e emocionais. É importante falar das dinâmicas abusivas que criam traumas. Acredito que todo mundo já passou por relacionamentos tóxicos, sejam amorosos, com familiares ou amigos. É primordial fazer esses questionamentos, identificar quando os relacionamentos não estão bons e procurar orientação”, afirma Cleo.