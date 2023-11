Bruna Griphao relata perrengue para show do RBD: “Conseguimos pegar o moto táxi”

Bruna Griphao divertiu os fãs ao contar sua história para conseguir ver o show do RBD ao lado de Pocah. A atriz contou que as duas se atrasaram para o evento e que precisam contar com a ajuda de um mototáxi para chegarem a tempo do show.

“Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: ‘A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]’. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: ‘Vai dar m*rda”, iniciou a atriz.

Ela ainda completou: “Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: ‘Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho, porque a gente era muito fã da Roberta. Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado. A gente correu muito, uns 5 quilômetros correndo de salto”, contaram as amigas. “Todo o tempo que a gente gastou para arrumar, se desarrumou”, brincou Bruna.