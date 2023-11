O Dispensário promove, neste sábado (11), evento de experiências canábicas

Evento acontece neste sábado, a partir das 12h, e tem como objetivo discutir o mercado brasileiro

A casa O Dispensário, localizado na 102 Norte, promove, neste sábado (12), a partir das 12h, o evento “Experiências Canábicas”. A iniciativa visa reunir pessoas interessadas em discutir e conhecer mais sobre o mercado canábico brasileiro. É uma oportunidade de tirar dúvidas sobre o que já é regulado no mercado canábico brasileiro.

“Nós criamos esse evento para que as pessoas possam se conectar, e compartilhar conhecimentos sobre o mercado de cannabis no Brasil, onde ainda há uma grande desinformação. E é também uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre os produtos locais, como os sorvetes temperados”, explica Juliana Guimarães, co- fundadora do O Dispensário.

Além das atividades de cunho informativo, a gastronomia também vai ser destaque, com uma variedade de opções de comida disponíveis para complementar a experiência. O cardápio de hambúrgueres será assinado pelo chef Bruno Coruja. A casa oferece ainda sorvetes de morango com mel e de chocolate com terpenos idênticos aos das cepas de cannabis. Para os apreciadores de uma boa bebida, o chope Corina vai ser um dos destaques.

Primeiro dispensário do país

O Dispensário é o primeiro dispensário do país. A ideia é atender presencialmente todas as pessoas interessadas no lifestyle, em tratamentos médicos e terapêuticos com a cannabis, e no uso pessoal de produtos relacionados ao mercado canábico.

“A gente tem uma área de prestação de serviços ligada à cannabis medicinal, porque hoje já existem vários caminhos lícitos para acessar esse tipo de tratamento, com produtos à base de cannabis no Brasil. E o nosso time apresenta essas opções para as pessoas, para que elas tenham o acesso ao tratamento de forma mais fácil, fazendo isso conforme é o mercado regulado hoje”, explica Juliana Guimarães, sócio-fundadora do O Dispensário.

Serviço

Experiencias Cannábicas

Data: 11 de novembro

Horário: a partir das 12h

Entrada gratuita

O Dispensário

Endereço: CLN 102 Bloco C Loja 30

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 19h

Instagram: @odispensar.io

Contato: (61) 99611-4100