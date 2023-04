Aurora troca de baterista para próximos shows após polêmica com nazismo

Artista disse que a decisão foi tomada porque ela e sua equipe não sabem o que esperar ao retornarem

São Paulo – SP

A cantora Aurora compartilhou uma publicação em suas redes sociais comentando a polêmica que envolveu seu baterista, Sigmund Vestrheim, acusado de nazismo, e anunciando que ele será substituído por outro profissional nas próximas apresentações da cantora no México.



A artista disse que está triste por ter que se apresentar com outro músico e que a decisão foi tomada porque ela e sua equipe não sabem o que esperar ao retornarem. “Ouvindo a conselhos, pode ser bom dar algum tempo até a tempestade se acalmar um pouco. (Se é que um dia vai)”, escreveu.

Ao longo do texto, Aurora pede desculpa por não ter compreendido a indignação das pessoas mais cedo. “Eu deveria ter explicado mais. E tranquilizado mais. E eu deveria ter pedido mais desculpas, pela dor e confusão que vocês todos estavam sentindo”.



“Eu não me coloquei no lugar das pessoas que estavam questionando a verdade. Porque, apesar dela parecer óbvia para mim, vejo que não era para muitos”, continua a publicação.



Aurora disse que nenhum dos integrantes da sua banda jamais apoiariam ideologias de extrema direita e defendeu seu baterista. Segundo a cantora, a imagem que ele publicou com uma suástica pertencia a um desenho que ele fez quando adolescente e que tinha a intenção de ser satírico.



A artista diz que ninguém da banda sabia que o gesto que o baterista fez após o show no Lollapalooza, no Brasil, podia ser relacionado a grupos de extrema direita. Já o número 777, que constava no nome do usuário do Instagram de Vestrheim, teria sido usado para simbolizar “boa sorte no amor” ou “conexão com Deus”, afirma.



Vestrheim também vinha sendo questionado pela legenda de uma de suas fotos, em que escreveu “skinhead para a vida”. O termo skinheads, ou cabeças raspadas, vem da contracultura do Reino Unido, mas é tradicionalmente relacionado a simpatizantes do nazismo -Aurora, no entanto, diz que o baterista se referia a um grupo antirracista chamado Skinheads Against Racial Prejudice (Sharp; na tradução livre, “cabeças raspadas contra o preconceito racial”).



“Sei que essas coisas, quando juntas, parecem horríveis. E quase impossíveis de negar. Mas existe, na verdade, uma explicação para tudo”, insiste a cantora, que diz ainda que não seria correto demitir seu baterista.



Apesar disso, o músico será substituído nos próximos shows de Aurora no México. A cantora ainda não disse por quem, mas sugeriu que será alguém que os fãs já conhecem. Também não há previsão para o retorno de Sigmund Vestrheim aos palcos.