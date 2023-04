Após passar por cirurgia de emergência, Felipe Andreoli retorna à Globo

Apresentador precisou ser internado por causa de pedras nos rins e passou por cirurgia devido ao problema no domingo (09)

A tarde do domingo (09) de Felipe Andreoli não foi nada agradável, o domingo de Páscoa do apresentador de esportes da Globo foi marcado por uma cirurgia de emergência causada por pedras nos rins. O que deixou os fãs ainda mais chocados foi que ele apareceu no Mais Você nesta segunda (10).

“Tive uma crise renal. Pra quem sabe a dor que é, é uma dor muito, muito ruim. Tive que ir para a faca mesmo, porque a pedra era muito grande. Mas tirei a pedrinha e estou aqui”, disse para Talitha Morete e Fabrício Battaglini.

Andreoli ainda deu detalhes sobre cirurgia. “Fiz uma pequena cirurgia, e as minhas pedrinhas estão aí na minha mão. Nessas horas sempre lembro de vocês, mulheres. Dizem que é o mais perto que o homem chega de um parto. Está doido. A gente não aguenta. Vocês são de outro planeta. Obrigado. Amanhã, se tudo der certo, estaremos juntos no Mais Você e no Globo Esporte”, finalizou ele pedindo para que as pessoas bebam água.