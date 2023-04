Homem diz ser filho de Chitãozinho e pede exame de DNA

Wagner Sales, de 46 anos, afirma ser filho do sertanejo e pede exame de DNA para comprovar a paternidade

O mundo do sertanejo tem dessas de tirar a gente do chão com suas reviravoltas. Um homem afirma ser filho de Chitãozinho e ainda pressiona para que seja feito um exame de DNA. Wagner de Oliveira, de 46 anos, disse, em entrevista ao Domingo Espetacular, que descobriu um laço sanguíneo com o cantor.

“É um vazio no peito quando a gente fala assim do pai. Quando eu tinha 16 anos eu fui fazer meus documentos, minha mãe falou que meu padrasto não era meu pai. Em 2002 eu escutei minha mãe falando com uma prima, questionando se eu era filha do Valdecir, minha mãe contou que eu era filho do Chitãozinho”, explicou.

A assessoria do cantor se pronunciou no seu lugar e disse que Wagner não tem provas de que faz parte da família do artista. “Minha mãe era muito reservada, ela não queria contar, ela tinha vergonha, por conta que, na época, uma mulher solteira com filho era discriminada”, justificou ele.