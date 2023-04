Artistas do DF trouxeram mistura de ritmos, poesia e audiovisuais no mês de março

Confira o que o último mês ofereceu de arte para a capital e Brasil

Março foi um mês repleto de músicas, feitas de várias formas e estilos diferentes. Os nossos artistas brasilienses nos presentearam com poesia, rap, pagode, pop e metal, que contam histórias difíceis como ter que quebrar o coração de alguém, ou algo mais leve como contar sobre a vida de um brasiliense e os marcos da capital. Como de costume, o Jornal de Brasília preparou uma lista de lançamentos do último mês que mostra a variedade de arte na capital. Confira:

Abnego – ‘No Quadradin’

Nascido em Brazlândia e criado em Taguatinga, Abnego lançou ‘No Quadradin’ no dia 24 de março. A música foi propositalmente feita para elevar a energia de qualquer um, e serve também para entrar na playlist do fim de semana. As rimas falam de características de Brasília e como a vida acontece para os candangos, tudo ao som do trap escrito pelo cantor. Ele também mostra seu egocentrismo pouco relevado, que o faz pensar ter proteção divina.

Originalman – Dançarina ft. KidTheCeli

O pop urbano ‘Dançarina’, feito pelo trapper Originalman, artista do DF, traz uma energia envolvente, sexy, enigmática e misteriosa. O instrumental da parceria com KidTheCeli, lançada no dia 31 de março, valoriza timbres eletrônicos, como sintetizadores. A realidade de um relacionamento instável é retratada em palavras que falam sobre como a relação é movida pelo desejo e manipulação.

Juliana Marques – Porta do Ex (Bate Bate)

Cria da Ceilândia, a cantora sertaneja Juliana Marques segue alçando voos altos na música. No último dia 10, ela, que faz parte do escritório WorkShow, lançou o single Porta do Ex (Bate Bate). A faixa tem participação de Ávine Vinny, conhecido pelo hit Coração Cachorro. Confira o clipe, que já ultrapassou 2 milhões de views:

Dandara Braba – Vira Lata

Poesias que, por meio da mistura de ritmos, retratam vivências, necessidades e desejos compõem o EP ‘Vira Lata’ de Dandara a Braba, nome que empodera uma expressão que constantemente é usada de forma pejorativa. A cantora afirma fluir por diversas vertentes, e é por isso que as cinco faixas do EP falam sobre questões identitárias por meio do som predominantemente do trap e outros ritmos. Na verdade, a principal inspiração do lançamento, feito no dia 30 de março, é a cachorrinha de Dandara, chamada Taz!

Sunflower Jam – Aquele Sentimento

Uma história de amor vivida por Taís Segal inspira ‘Aquele Sentimento’, música escrita pela cantora para sua banda Sunflower Jam. Um videoclipe gravado no Aeroporto Internacional de Brasília acompanha o single lançado no último dia de março.

Izabella Rocha – Quero Ser Feliz Também

Ex-integrante da Natiruts, famosa banda brasiliense, Izabella Rocha finalmente lança sua versão de ‘Quero Ser Feliz Também’ após mais de um ano de turnê com seu antigo grupo. O plano era lançar as músicas em 2022, mas a cantora foi para a estrada e adiou o lançamento do álbum. Agora, está no ar:

Quem Dera – Audiovisual na FM o Dia

A rádio FM O Dia, uma das mais famosas de samba e pagodedo país, frequentemente recebe os maiores nomes da cena pagodeira e atinge um enorme público. E o grupo Quem Dera foi o primeiro do Distrito Federal a gravar no canal, que conta com mais de um milhão de inscritos. O audiovisual foi feito nos estúdios da rádio e lançado no quadro Crias da Pagodeira no dia 10 de março. O repertório foi composto por músicas de artistas como Exaltasamba, Thiaguinho, Belo, Grupo Revelação, BokaLoka, entre outros. Confira:

Kynosauro – Matar ou Morrer

Escolhida e consultada pelos oráculos, a música da banda Kynosauro conta sobre como as vezes vezes é necessário f**** com alguém para não ser f*****. ‘Matar ou Morrer’ abre o álbum ‘Colapsos” e é inspirada no Calango, integrante da banda, que teve que fazer essa escolha tão difícil. O álbum lançado no dia 12 de março também retrata outras situações na música, que se baseia no metal e shoegaze. Deftones, gorduratrans e opeth são algumas das referências do grupo composto por Calango, Vinicius Aguilar e Lucas Gaieski.

Pagofunk do Bockaum

O MC Bockaum está lançando o Pagofunk do Bockaum. Como o nome já diz, o trabalho mistura sucessos do funk no ritmo de pagode. O audiovisual tem produção musical de Valerinho Xavier, músico consagrado do samba brasiliense. Em março, Bockaum lançou o medley Rap da Morena / Estrada da Posse / Endereço dos Bailes / Rap da Diferença:

Lazer das Quebradas

Alastrar e estimular a cultura urbana periférica brasiliense é o objetivo do projeto Lazer das Quebradas, que já tem no ar sua edição de 2023. O projeto dá visibilidade e incentiva a arte de regiões administrativas do DF. Uma seletiva online feita em dezembro do ano passado escolheu 49 artistas locais que vêm de sete RAs diferentes, e cada um poderá lançar seu próprio single. Realizado pela MUB Music, o programa faz um lançamento por semana.