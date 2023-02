O que Brasília produziu de música no primeiro mês do ano

O Jornal de Brasília vem te mostrar, mais uma vez, os lançamentos de artistas locais do último mês

Rebeca Kemilly

[email protected]

O Jornal de Brasília vem te mostrar, mais uma vez, os lançamentos de artistas locais do último mês. Separamos 10 artistas que nos presentearam com sua música em janeiro. Rap, r&b, pagode, sertanejo, axé, trap e funk marcaram presença nos primeiros 30 dias do ano. Confira:

Fluctus LAB – Festa na Favela (feat. Yard Gang)

Formado por Rafael BUGSY, Tagus e Vaztu, Fluctus LAB é um grupo musical original da Ceilândia, reduto de muito artista bom. O grupo estava decidido a fazer uma música dançante e para cima, e o resultado foi Festa na Favela feat. Yard Gang, faixa alto astral e muito boa de se ouvir. Eles cantam e produzem rap, trap, drill, sons com batida afro, poesia e até mesmo um rap mais romântico. O lançamento de músicas acontece em uma constância confortável, visando entregar um trabalho bem feito.

Vírgulas e UnBTV – [EM]Cantos de Brasília

Cantor, compositor e ‘freestyleiro’, Vírgulas, 22, é da Ceilândia e é apaixonado por ritmo e poesia em sua essência. Em janeiro, uma nova edição do [EM]Cantos, programa da UnBTV, trouxe o projeto ‘Vírgulas Orgânico’. Com quase 22 minutos de duração, esta foi a primeira gravação ao vivo do artista. Em breve estará no Spotify, mas já está no YouTube:

Rick e Rangel – Vou te Assumir

Já consagrada no Distrito Federal, a dupla Rick e Rangel falam sobre um relacionamento fora dos planos em sua nova música, ‘Vou te Assumir’. No ritmo sertanejo estilo modão, a história conclui que, apesar de nada ter sido planejado, a relação é assumida, ‘não interessa o que eles falem por aí’.

Tchello – Emocionada (ft. Vcastro e Matola)

‘Emocionada’ marca a volta da carreira solo e a estreia do novo canal de Tchello, ex-membro da AFF Mídia. A música conta com feat dos artistas Vcastro e Matola, e fala sobre as relações modernas e suas superficialidades. Lançada em janeiro, a obra pretende mostrar como funcionam as noites e festas do Distrito Federal.

Menos é Mais – CONF!A

O DVD ‘CONF!A’, lançado pouco a pouco nas últimas semanas, foi gravado em novembro aqui em Brasília, cidade onde tudo começou a acontecer para Duzão, Jorge, Goes, Paulinho e Ramon. O grupo de pagode Menos é Mais conta a história dos meninos e traz o conceito de “Acredita, Confia e Vai!”. Os pagodeiros têm lançamentos previstos para até o dia 16 de fevereiro. Confira o vídeo mais recente:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dêhh – Layla

Dêhh, rapper natural de Sobradinho, mistura r&b, trap e funk no seu novo álbum ‘Layla’. Lançado no final de janeiro, as músicas falam predominantemente sobre amor e relações, com diversos feats. A primeira faixa do álbum usa o sample de Don’t Matter, do cantor Akon, canção que ficou muito famosa nos anos 2000.

Gutinho Hit – Muda a Rota

No último mês, Gutinho Hit lançou sua primeira música autoral. A faixa conta com clipe e tem uma pegada de hit de verão. O cantor mistura pagode baiano com funk e pagode em ‘Muda a Rota’, e o resultado é uma música dançante e cheia de energia.

Hate RCT – Otis Radding (ft. Rachmemo)

Cria do Recanto das Emas, Hate Rct lançou recentemente ‘Otis Redding’, homenagem a um grande artista de soul com o mesmo nome. O beat, do gênero Detroit Trap, é assinado pelos produtores Noze e Novin Yarp. A mixagem e masterização é de OG L.

Além de Otis Redding, Hate Rct também lançou ‘Payback’ em janeiro. Ambas estão disponíveis em várias plataformas digitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juliah – Amor Indefinido

O encontro musical entre Juliah e o produtor UGOTZ resultou na música ‘Amor Indefinido’, lançada no último mês. No videoclipe é possível acompanhar todo o processo de gravação da faixa, que mistura batida de funk com harmonias de r&b. Juliah estreou há pouco mais que um ano no mercado brasileiro e vem fazendo seu nome na cena musical brasiliense como artista e produtora.

Ogro Produções

A produtora Ogro lançou três faixas neste mês: ‘Deixa Forte II’, de C4DUZIN; ‘Consequências’, de Vilazin; e ‘Não Venda Crack’, de Freezin Rct (ft. Hate Rct). A Ogro é escritório de artistas do rap de Brasília e deve trazer muito mais novidades neste ano.

Ouça o lançamento mais recente, ‘Não Venda Crack’: