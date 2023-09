Ao lado de Saulo Fernandes, Filhos de Jorge se prepara para o verão com  “A Cor do Amor”, celebrando 15 anos

A banda de samba traz sua característica percussão, junto ao balanço de Saulo, nessa nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Com a rápida aproximação do verão, a banda Filhos de Jorge, conhecida por sua mescla entre o samba e o reggae, além de sua característica percussão, está de volta com o seu mais novo single, “A Cor do Amor”, lançada nessa sexta (15). Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a faixa vem com a participação do cantor baiano Saulo.

Ouça “A Cor do Amor”.

A nova faixa, que planeja embalar o público da banda com influências da música latina, percussão e ijexá, também representa um momento importante para o grupo: seu aniversário de 15 anos. Lançada também em um dia 15, “A Cor do Amor” abre o projeto que comemora esse grande aniversário da banda.

“Nesse novo lançamento, queremos levar para o público nossa base, a essência da música baiana, o calor da percussão e parcerias que afloram ainda mais tudo isso”, explica Dan, enquanto Arthur acrescenta: “Nosso novo projeto está sendo preparado com tanto cuidado, trazendo em detalhes a nossa trajetória nesses 15 anos, com muito da nossa essência”.

Esse próximo projeto, que é iniciado por “A Cor do Amor”, é um dos maiores investimentos da carreira da banda. Desde essa sexta (15) até o final de 2023, a Filhos do Jorge estará lançando novos sucessos todo mês – além disso, o grupo baiano promete diversas outras surpresas e segredos “guardados a sete chaves”, contam eles.

Sobre “A Cor do Amor”, o cantor Saulo, que marca a história do axé, trouxe ainda mais sabor para esse lançamento, afirmando e agradecendo: “Mais um Jorge na casa. Que honra fazer parte desse novo trabalho”.

O novo single da Filhos de Jorge terá lançamento nas plataformas digitais nessa sexta (15), mas, para o primeiro segredo que vem com esse novo projeto, o grupo já prometeu que também irá trazer audiovisuais para popular a videografia da banda baiana.

Fique de olho no Youtube da Filhos de Jorge.