Ao lado de Dilsinho, Matheus Fernandes e Kamisa 10, Benzadeus grava DVD em Brasília

As filmagens de “Energia Benzadeus” aconteceram na noite de ontem (29) na Arena BRB Nilson Nelson, ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha

Na noite desta quarta-feira (29), o grupo Benzadeus parou Brasília, mais especificamente a Arena BRB Nilson Nelson, com a gravação de seu segundo DVD de carreira. Intitulado “Energia Benzadeus”, o projeto vem carregado de um conceito eletrizante e conseguiu entregar o melhor que o pagode tem para oferecer. Ao todo foram gravadas 15 músicas, sendo 9 inéditas e 6 regravações, incluindo os sucessos “Assume” e “TunTunTun”. Para deixar o repertório ainda mais especial, os pagodeiros dividiram o palco com Dilsinho, Matheus Fernandes e Kamisa 10, grandes referências do mercado fonográfico.

O local foi amplamente decorado com efeitos visuais, leds, cores vibrantes, lugares instagramáveis, ativações com o público e muito mais. Com o objetivo de promover um momento mais intimista e se conectar verdadeiramente com os presentes, 2 mil pessoas puderam fazer parte desse marco na trajetória de uma das maiores referências musicais de Brasília atualmente e ainda mergulhar no mundo da música de uma forma única. Sem contar com as participações da DJ Geovana e do DJ Artur Campos, que realizaram a abertura e o encerramento do evento, respectivamente.

O projeto também contou com uma ação humanitária, afinal, música também é amor. Pensando nas famílias mais necessitadas da região e com o objetivo de ajudá-las, o Benzadeus idealizou uma grande proposta: a entrega de 1Kg de alimentos não perecíveis dava o direito do valor da meia entrada para o público. A ação foi responsável por juntar centenas de quilos de alimentos que, com certeza, poderão mudar a vida de muitas famílias neste final de ano.

“Ontem foi mágico, sem dúvidas. Sonhávamos com essa gravação desde o início da nossa história e ter essa meta finalmente realizada é muito gratificante. Tivemos a presença de artistas que admiramos demais, 2 mil fãs cantando com a gente e uma equipe de profissionais maravilhosa. Além de toda a alegria que estamos sentindo, também somos muito gratos por todos que fizeram esse DVD acontecer”, compartilhou Magrão.

“A escolha do nome do audiovisual veio exatamente para compartilhar e marcar toda a energia que transmitimos durante as apresentações, que sempre são repletas de emoção, saudosismo, euforia e principalmente cura. Durante nossa trajetória, temos recebido muitas mensagens emocionantes de fãs nas redes sociais, que contam a importância que as nossas músicas têm na hora de enfrentar momentos difíceis da vida. E é isso que chamamos de Energia BZD. Algo inexplicável, mas que é muito claro de sentir quando se está em nosso show ou simplesmente ouvindo nossas canções pelo celular”, contou Pedigree.

Gerenciados pela Bem Dito Produções e apadrinhados pelo renomado grupo Menos É Mais, Benzadeus foi lançado oficialmente em março deste ano com o DVD “Benza Em Brasa”, que atualmente ultrapassa 16 milhões de streams nas plataformas. Recentemente, o grupo foi elogiado por Péricles em rede nacional como uma das grandes apostas de Brasília para o pagode, o que reforça mais ainda que os brasilienses têm tudo para se destacarem na indústria. E os ansiosos de plantão podem ficar tranquilos, os primeiros lançamentos estão previstos para o início de 2024 e prometem conquistar os corações de todos os amantes do pagode durante o verão.