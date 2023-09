Lucas e Orelha apresentam a 3ª edição do projeto “Virou Pagode”

Faixa chegou às plataformas de streaming via ONErpm

Após edições com participações de Pixote, Kamisa 10 e Pk, o projeto audiovisual “Virou Pagode” do duo Lucas e Orelha, que mistura sucessos de outros estilos musicais com músicas inéditas, ganha a 3ª edição nesta sexta-feira (1º de setembro). Para este EP, já disponível nas plataformas de streaming via ONErpm, além de clipe no YouTube da dupla, o artista convidado para cantar em toda a produção foi Vitin, vocalista da banda Onze:20.

Para esta edição, a dupla apresenta a autoral “Paz Terrível”, enquanto as releituras versão pagode são “Zen”, cantada originalmente por Anitta e “O Problema é Que Cê Sabe”, do Onze:20.

A música foi o principal elo para a aproximação dos baianos Lucas e Orelha nos tempos de escola. Juntos, cantaram como backing vocals de bandas até que a amizade se transformou em parceria musical.

Como dupla, em 2015, participaram e venceram a segunda edição do reality musical SuperStar, da Rede Globo. No mesmo ano, após vitória no programa, lançaram seu primeiro single “Preta Perfeita”, o maior sucesso autoral da dupla.

Com mais de 70 milhões de streams nas plataformas e 220 milhões de views no YouTube, a dupla acumulou collabs com grandes nomes nacionais, como Dilsinho, Thiaguinho, Ferrugem, Leo Santana, Mumuzinho, Rashid, Rebecca, MC Marks, MC Marcinho e Buchecha.

Em 2022, o duo, que já flertava com o pagode desde a participação no reality, assinou com a Mousik e se firmou de vez no gênero, lançando seu primeiro DVD, intitulado “Lucas e Orelha Ao Vivo”, que conta com as participações especiais do Turma do Pagode, Belo, Marvvila, Vitinho, Chininha, entre outros.

Em 2023, a dupla se prepara para lançar seu projeto “Virou Pagode”, fazendo uma releitura de grandes sucessos atuais, dos mais diversos estilos musicais, no gênero do pagode. O projeto, que surgiu por meio das redes sociais, em breve, chegará a todas as plataformas digitais e às turnês de shows.