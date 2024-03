De Manu Bahtidão a Leo Santana e Restart: aperte o play

Fevereiro despede-se com muitas novidades na música nacional. Confira os lançamentos da semana e renove sua playlist.

Fevereiro encerrou com destaques na música brasileira, trazendo vários lançamentos 100% nacionais. Manu Bahtidão e seu novo projeto, Leo Santana em parceria com Xande de Pilares e Restart, com nova versão de faixa famosa, são alguns deles. Completam a lista, artistas como Bob13, Allan Massay, Jô e outros mais. Confira esses e outros trabalhos na seleção feita pelo JBr:

Bob13, Medina e Gu$aN

Chegou na última terça (27), em todas as plataformas digitais, a faixa “Sinners”. Essa é uma mistura de trap com hardcore que conta com Bob13, principal host da famosa Batalha da Aldeia, além de Medina e Gu$aN, artistas já consolidados dentro do hip-hop. A produção ainda combina vários outros elementos, como estrofes em português e inglês, além de linhas de vozes melódicas, guturais e MC vocals.

Música para renovar

“Tudo Passa” é o mais novo EP de Agnes Nunes, Mariana Froes e Taylan. Lançado nesta quinta (29), o projeto reúne as influências musicais das três artistas, resultando em quatro canções enraizadas na MPB clássica, com a intenção de refletir a densidade da cultura nacional. Produção está disponível em todas as plataformas digitais.

O amor que permanece

O cantor brasiliense Allan Massay lançou o videoclipe de “N Ka Skeci Di Bo”, primeira música de seu novo EP de Kizomba. A canção aborda a persistência no amor mesmo após o fim, quando as duas pessoas ainda têm o desejo de permanecer juntas. Filmado e produzido inteiramente por equipe cabo-verdiana, a obra está disponível no canal do YouTube do artista e no Spotify.

Outros tons de música

Guilherme Carvalho, conhecido como Guioak, chega com seu projeto de estreia, o EP “Músicas em Preto & Branco”. Com quatro faixas, a produção está disponível nas plataformas digitais.

Hoje e sempre

Nesta sexta (1), Manu Bahtidão lança o terceiro volume de “Daqui pra Sempre”, com a faixa-foco “Torre Eiffel”, parceria com Guilherme & Benuto. O lançamento chega após o sucesso de “Daqui pra Sempre”, faixa da artista com a cantora Simone Mendes.

O carnaval ainda não acabou

Com nomes de peso, “Cala a Boca e Me Beija” é a parceria de Balacobaco, Clareou, e Jojo Todynho. A faixa traz um clima de carnaval, desejo e amor, e ainda ganha videoclipe com participação de fãs.

O melhor de Restart

Com o sucesso da turnê de despedida, “Pra Você Lembrar”, a banda Restart decidiu presentear seus fãs mais uma vez. Nesta sexta (1/3), lança uma versão ao vivo de “O Meu Melhor”, um dos maiores sucessos do grupo, gravado durante o show no Rio de Janeiro.

É assim que se faz uma parceria

Leo Santana lançou a faixa “É Assim Que Tem Que Ser”, sua parceria com Xande de Pilares. Marcada pela boa melodia e letra inspiradora, a produção integra a segunda parte do projeto “PaGGodin”.

MC tem estreia com novo álbum

Aos 18 anos de idade, MC Doguinha já tomou a cena do funk por completo, compondo “Din Din Din”, sucesso da cantora Ludmilla, aos 13 anos, e, agora, nesta sexta (1/3), lança seu primeiro álbum de estúdio, “Segue o Baile”. Dentro do novo projeto, o artista incluiu uma continuação de seu hit “A Novinha Linda Que Mora Aqui do Lado”.

Para dançar

Cantor e compositor, Jô lançou o single “Dança” em parceria com Hiran e Cuper. A música está disponível nas plataformas de áudio e convida o público a viver de forma mais dançante e envolvente.

Single em meio ao caos

Nesta sexta (1/3), o cantor e compositor Vitinho apresenta seu novo single. Intitulada “CAOS”, a faixa é o primeiro lançamento do próximo projeto do artista, que vai ao ar ainda neste ano.