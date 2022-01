‘Mulher livre’, diz Britney Spears ao compartilhar fotos nua no Instagram

A cantora pop Britney Spears, 40, compartilhou fotos nua mais uma vez em uma publicação no Instagram, nesta quinta (6). Nas fotos, ela usa apenas um colar e meias brancas.

Na publicação, a artista cobriu estrategicamente o mamilo esquerdo e as partes íntimas com emojis de flor e coração. “A energia de uma mulher livre que nunca se sentiu melhor”, escreveu a cantora na legenda.



Britney, que recentemente admitiu no Instagram que lê comentários e percebeu que “as pessoas são absolutamente odiosas”, desativou os comentários nesta postagem.



A vencedora do Grammy frequentemente compartilhava fotos de seu corpo nu, no ano passado, enquanto lutava para pôr fim a sua tutela familiar. Em setembro, após 13 anos ela conseguiu se livrar da tutela e comemorou compartilhando uma série de fotos nua durante as férias com seu noivo, Sam Asghari, nas redes sociais.



Dois dias antes antes do Natal, Britney também usou as redes sociais para anunciar que está trabalhando em uma canção inédita. Na legenda de vídeo publicado em seu Instagram, ela listou seus vários sucessos e avisou, sem entrar em detalhes: “Pssss… Música nova em produção! Vou mostrar a vocês o que quero dizer.”



O texto foi excluído posteriormente, mas a gravação de Britney cantando em frente ao espelho ainda está no perfil. Propositalmente ou não, o anúncio foi capturado e repercutido entre fãs e veículos de imprensa e aumentou especulações sobre o retorno da artista.



Na mesma publicação, Britney voltou a cutucar sua família, responsáveis por colocá-la sob regime legal de tutela em 2008. “Eu acabei de perceber isso hoje… Depois do que a minha família tentou fazer comigo… Eu precisava ser minha própria líder de torcida! Deus sabe que eles não foram”, escreveu.

“Então eu acabei de ler sobre mim e isto é o que descobri: Ganhadora de múltiplos discos de platina, vencedora do Grammy, a ícone do pop Britney Spears é uma das mais bem-sucedidas e celebradas artistas na história do pop com quase 100 milhões de álbuns vendidos no mundo todo”, começou.



Ela seguiu listando suas conquistas na indústria, e finalizou: “Não, eu não estou fazendo testes para nada! Estou lembrando a mim e ao mundo de quem eu sou! Sim… Eu vou ser minha própria líder de torcida. Por que? Estou aqui para lembrar minha família branca e ‘de classe’ que eu não esqueci o que eles fizeram comigo, e nunca vou esquecer!”



Caso a nova música se concretize, seria o primeiro lançamento da cantora desde seu último álbum, “Glory”, de 2016.