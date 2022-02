“Morte no Nilo”, baseado em obra de Agatha Christie, estreia na telona

Jacqueline de Bellefort e Simon Doyle são apresentados como um jovem casal apaixonado, porém, sem dinheiro para casar

Maria Tereza Castro

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

Assim como no filme anterior, a trama é protagonizada pelo detetive belga Hercule Poirot (Kenneth Branagh) que, em férias, encontra seu amigo Bouc (Tom Bateman), dessa vez, no Egito. Nesse contexto, ele acaba se envolvendo em mais um caso, repleto de conflitos, paixão, ameaças e morte.

Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) e Simon Doyle (Armie Hammer) são apresentados como um jovem casal apaixonado, porém, sem dinheiro para casar. Dessa forma, Jackie decide pedir um emprego para o amado, contando com a ajuda da notável milionária Linnet Ridgeway (Gal Gadot), sua amiga de longa data. Ao apresentá-los, Simon não resiste aos encantos da herdeira.

Meses depois, tudo muda e quem se torna a Sra. Doyle é Linnet. Através de Bouc, Poirot é convidado para a festa de lua de mel, a bordo de um navio no grande Rio Nilo. O convite tem um motivo aparente: Linnet não se sente segura com nenhum dos passageiros, devido a conflitos anteriores.

Então tudo acontece, em uma noite turbulenta, Linnet é assassinada, enquanto dorme, com um tiro na cabeça.

Direção interna

Kenneth Branagh exerce sua função de diretor do longa até mesmo em cena, na pele de Poirot. Mais aprofundado nesse filme, o detetive conduz o espectador mostrando que cada um dos personagens teria seus motivos para ser culpado.

Partindo da visão do protagonista, com o emaranhado de detalhes e diferentes questões para analisar, começamos a duvidar de todos ao mesmo tempo. As reviravoltas se multiplicam quando, subitamente, ocorrem outros assassinatos. O crime que parecia simples se torna um grande mistério.

Uma viagem pelo Egito

A fotografia fascinante é um espetáculo à parte, com certeza o ponto mais alto do longa, que promove uma grande viagem pelo Egito, paisagens que encantam o telespectador. Um detalhe interessante é a arte digital nos animais, trazendo dinamismo e ainda mais vida para o Rio.

Para criar uma atmosfera envolvente, a personagem Salome Otterbourne (Sophie Okonedo) traz o estilo Soul à trilha sonora, interpretando músicas que acompanham a narrativa. Existem também vários momentos de tensão, nos quais a sonoridade foi muito bem explorada.

Personagens antipáticos

Partindo da história de Agatha Christie, mesmo com alterações nos papéis, os personagens não são muito estimáveis. Andrew (Ali Fazal) é o clássico gestor de recursos traiçoeiro. Russell Brand vive o frio Dr. Bessner, rejeitado por Linnet. Rosalie Otterbourne (Letitia Wright) é até interessante, inserindo uma narrativa que poderia ser mais explorada.

No barco também estão a mãe de Bouc, a madrinha de Linnet e sua dama de companhia, além de Louise (Rose Leslie), criada da herdeira, elas têm apenas participações. Para completar, quem havia chegado de surpresa para a festa foi Jackie, que se sente traída pelo casal e ainda nutre sentimentos por Simon.

A antipatia da maioria dos personagens pode ser positiva no livro, porém, não funciona bem nos cinemas. O espectador fica imparcial, não cria ligação com os acusados e não se envolve emocionalmente com a trama. A escolha do diretor é justificável, uma vez que foi motivada pelas duras críticas em relação ao sentimentalismo forçado da sua última adaptação “Assassinato no Expresso do Oriente” (2017).

Impasses e controvérsias

“Morte no Nilo” tinha previsão de estreia para o ano de 2020, porém, teve que ser adiada devido a pandemia. Nesse meio tempo, os impasses fora de cena só se multiplicaram, pois alguns atores foram “cancelados” por diferentes motivos.

Enquanto Gal Gadot fez comentários polêmicos sobre o conflito entre Israel e Palestina, Letitia Wright se recusa a tomar a vacina contra Covid-19, confrontando a Disney. Porém, as acusações mais graves e assustadoras são contra Armie Hammer, de estupro e canibalismo. Com as investigações, o lançamento foi adiado mais uma vez, sendo somente neste ano.

Personagens

Com pouco aprofundamento, os personagens acabam se perdendo. Os destaques estão nas notáveis atuações de Gal Gadot e Emma Mackey, que conseguem mostrar as oscilações e camadas das figuras de forma brilhante.

Apesar do roteiro raso, o filme prende o espectador durante as 2h e 07 minutos de duração, que não parecem maçantes. Com surpresas e reviravoltas, quem assiste se diverte como detetive nos belos cenários do Egito.

Ficha técnica

Direção: Kenneth Branagh

Elenco: Kenneth Branagh, Emma Mackey, Gal Gadot,Armie Hammer, Annette Bening, Tom Bateman,Rose Leslie, Letitia Wright, Ali Fazal, RusselL Brand, Jennifer Saunders, Dawn French, Sophie Okonedo.

Produção: Kenneth Branagh; Judy Hofflund; Simon Kinberg; Ridley Scott; Mark Gordon; Kevin J. Walsh

Distribuição: 20th Century

Origem: Estados Unidos

Censura: 14 anos

Gênero: Suspense/ Mistério