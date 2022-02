Bob Saget morreu em decorrência de um traumatismo craniano, diz família

Segundo o texto, as autoridades concluíram que ele bateu a nuca acidentalmente em alguma coisa, não pensou que fosse algo grave e foi dormir.

Bob Saget morreu em decorrência de um traumatismo craniano. A informação foi divulgada pela família do ator em comunicado nesta quarta (9). O comediante foi encontrado morto no dia 9 de janeiro em um hotel em Orlando. Ele tinha 65 anos.



Segundo o texto, as autoridades concluíram que ele bateu a nuca acidentalmente em alguma coisa, não pensou que fosse algo grave e foi dormir. “Nenhuma droga ou álcool estava envolvido”, afirmou a nota.



“Agora que temos as conclusões finais da investigação das autoridades, achamos apropriado que os fãs ouçam essas conclusões diretamente de nós”, disse o comunicado.



A família de Saget agradeceu pela demonstração de afeto dos fãs e pediu que todos se lembrem do amor e das risadas do comediante. “[…] e das lições que eles nos ensinou: ser gentil com todos, deixar as pessoas que você ama saberem que você as ama e enfrentar tempos difíceis com abraços e risos.”



Saget era conhecido no Brasil por ter interpretado Danny Tanner na série “Três É Demais” durante oito temporadas, de 1987 até 1994. Ele também narrou a série “How I Met Your Mother”, que teve nove temporadas.



Em setembro de 2021, o comediante iniciou uma turnê de stand-up pelos EUA, que se estenderia até junho deste ano. Em sua última publicação nas redes sociais, ele agradecia a presença do público no seu show em Jacksonville, também na Flórida. “Estou de volta à comédia como quando eu tinha 26 anos. Acho que estou encontrando minha nova voz e adorando cada momento disso”, escreveu.