Natália Deodato começou a trabalhar aos 8 anos e sonha ser atriz

“Com oito anos ela foi vender bombom para ajudar a família. Depois, aos nove, desenvolveu vitiligo, doença autoimune que a fez sofrer muito bullying na escola.

As coisas na vida de Natália Deodato, 22, mineira da cidade de Sabará (MG), sempre foram muito precoces, seja no primeiro emprego, nos sonhos iniciais e até no casamento. Desde a infância, a participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) sabia que teria de fazer tudo o que pudesse para dar uma vida melhor para a mãe, Daniela, 37, que a teve aos 15 anos.



“Com oito anos ela foi vender bombom para ajudar a família. Depois, aos nove, desenvolveu vitiligo, doença autoimune que a fez sofrer muito bullying na escola. Ela sempre quis ser muito independente e, mesmo chateada com o que falavam de sua pele, resolveu tentar ser modelo com vitiligo”, conta Daniela sobre a filha, hoje modelo e designer de unhas.



Naquela altura, por volta dos 15 anos, começou um tratamento bastante doloroso para tentar se ver livre da doença, mas depois resolveu abandonar e assumir essa condição. Ela já começava a fazer os primeiros eventos e promover festas. Foi então que conheceu um rapaz que, na ocasião, parecia que seria o amor de sua vida. Casou com 16 anos, mas o matrimônio só durou até os 18.



O desejo de se casar e de ser feliz amorosamente continua em Natália, que hoje se declara uma mulher mais aberta e decidida sobre paixões, crushes e relacionamentos sem muito compromisso. No BBB, após tentar aproximações com Lucas e Rodrigo, ambas fracassadas, ela se aproximou de Eliezer, com direito a beijões e clima quente, além de beijo triplo com ele a Maria.



Daniela afirma que, caso a moça encontre uma pessoa que a ame e a respeite do jeito que é, ela poderá deixar de lado as paqueras e ficar com um novo amor para sempre.



Natália, no entanto, não deve abrir mão de sua independência, afirma a mãe, que destaca essa como uma das grandes características da filha. “Nunca tive condições de pagar um book de fotos para ela e foi a Natália que foi atrás. Teve de vencer os obstáculos da pele para se tornar modelo”, diz a mãe.



Daniela diz acreditar que o desejo da filha de ajudá-la vem desde que Natália era pequena. A mãe tinha apenas 15 anos, uma filha bebê e sem muitas condições financeiras, quando teve que sair para trabalhar, deixando a filha com a avó. Para ela, foi por isso que Nat criou responsabilidade desde cedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Fui trabalhar numa lanchonete das 17h às 4h. Só depois conheci o meu atual esposo e iniciei um trabalho com unhas em salão. Nunca tivemos uma vida estabilizada e por isso que ela sempre quis me ajudar”, reforça Daniela que só no ano passado teve a oportunidade de concluir o ensino médio. Agora, cursa enfermagem na faculdade.



Hoje em dia, Daniela trabalha como copeira, na parte da manhã, em banco e, de tarde, engata suas funções no salão. Durante a pandemia, Natália se juntou à mãe para ajudar no ramo da beleza. Mas desde criança ela já parecia entender do assunto.



“Ela já fazia unha com nove anos, só de olhar. Depois aprendeu a mexer com maquiagem, mas nunca fixou no salão igual agora na pandemia nos últimos três anos”, diz.



Essa disciplina de não ter tempo ruim para o trabalho fez com que Natália desenvolvesse uma certa liderança. “Essa qualidade chegou com a maturidade. Minha filha sabe coordenar, lidar com pessoas para que todos gostem dela como ela é”, opina. “Se ela receber ligação de trabalho para qualquer coisa ela vai, não importa o horário”, emenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Ela é uma menina correta, perfeccionista, o que é certo é certo e errado é errado. Fala na cara e é bem autêntica”, defende a mãe coruja, bastante satisfeita com a criação que deu a ela e com a chance de ouro que a filha agora tem nas mãos.

SONHOS PÓS-REALITY

Durante participação no Big Brother Brasil 22, Natália tem sido bastante intensa. Já foi a dois Paredões, ganhou imunidade, chorou, brigou, ficou com ciúme de Lucas com Eslovênia com direito a arremesso de objeto na parede, teve vídeo íntimo vazado na internet e sofreu rejeição após tentar beijar Rodrigo.



Diante de tudo isso, a mãe dela, Daniela, faz um balanço da moça no jogo. “Orgulhosa de vê-la chegar onde chegou. A Natália tem vencido obstáculos, conseguido se levantar, não tem se entregado e tem sido ela mesma. Em relação a alianças e convivência, a vejo ainda começando a se adaptar”, reflete Daniela.



Na Casa, Natália, que já havia se inscrito outras quatro vezes para o reality, não se dá muito bem com Maria e Eslovênia, mas a mãe aponta que esse tipo de comportamento é exclusivo para dentro do reality e não reflete sua vida. “Aqui fora todo mundo sempre gostou dela, nunca teve problemas de relacionamento.”



Na opinião da copeira, o maior erro de Natália seria ela duvidar de sua capacidade de vencer. “Só ela pode atrapalhar o próprio desempenho, sair do foco. Nos Paredões, já deu uns dez infartos na família. Coração já está mais forte agora”, analisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Fora do programa, a ideia é que Natália estude atuação e realize seu grande sonho: ser atriz. A mãe torce para que a exposição em rede nacional renda a ela uma chance na própria Globo. “Ela é talentosa, empoderada, não tem medo e vai em frente. Quando ela entrou no jogo não foi só para ser famosa, ela quer ganhar a grana e mudar nossas vidas. Vamos torcer para tudo dar certo”, conclui.