Morre mãe do cantor sertanejo Leonardo, Carmem Costa, em Goiânia

Segundo Poliana, o casal estava a caminho do hospital para entregar exames de rotina quando foram informados da morte

Carmem Costa, mãe do cantor sertanejo Leonardo, morreu neste sábado, dia 1º, aos 85 anos. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Poliana Rocha, em vídeo publicado no Instagram. Ela sofreu um infarto e não teve sua idade divulgada.

Segundo Poliana, o casal estava a caminho do hospital para entregar exames de rotina quando foram informados da morte. Ela ainda afirmou que os médicos tentaram reanimar Carmen por 45 minutos antes de declarar o óbito. Informações sobre o local do velório não foram divulgadas.

Conhecida como dona Carmem, a mãe de Leonardo administrava a Casa de Apoio São Luiz, espaço que oferece estadia, alimentação e transporte gratuitos para pessoas com câncer em Goiânia. A iniciativa era homenagem a Leandro, irmão de Leonardo, que morreu em 1998.

Nas redes sociais, a equipe do cantor publicou uma homenagem à dona Carmem. O time escreveu que ela foi uma mulher forte e que sua missão sempre foi a de manter a família unida.