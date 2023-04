Para Bia Miranda, a fila não anda, ela corre: há 3 dias, a influencer engatou romance com cantor Buarque

Bia admitou que eles estão “se conhecendo melhor” e até gravaram o quadro “Tag de Casal” do canal do Hotel Mazzafera, administrado pelo Apresentador e YouTuber Matheus Mazzafera .

Gente do céu, a mulher mal anunciou a solteirice após o término de seu noivado e já está com boy novo na área. Nesta quarta-feira (29), apareceu nos stories do cantor Buarque e desde então, não se largaram mais.

Hoje foi postado um vídeo do canal Hotel Mazzafera, aonde ambos participam do quadro “Tag de Casal” e lá eles revelaram que já rolou DR nesse curto período do relacionamento e que ainda não rolou o momento 18+ deles, porque Bia que a rotina dos dois tá muita corrida e que seja um momento especial.

Será que o casal vai oficializar namoro em breve? Ou será apenas um affair momentâneo? Ficarei de olhos abertos nos próximos capítulos.