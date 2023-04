Joana Sanz perde paciente e rebate críticas sobre ter abandonado Daniel Alves: “Ele me enganava enquanto a minha mãe morria”

Recentemente a modelo pediu o divórcio ao jogador brasileiro, que está sendo acusado de estuprar e agredir uma mulher, em Barcelona.

Gente, dá pra acreditar nisso? Após ter comido o pão que o diabo amassou desde que o jogador Daniel Alves foi preso por estupro e agressão, em Barcelona, agora que a modelo Joana Sanz finalmente criou forças para pedir o divórcio ao brasileiro, a gata está sendo acusada de ter abandonado o atleta. Ah, faça-me um favor!

“Por todos os momentos compartilhados juntos, este não era o momento de deixá-lo à deriva! Entendo sua dor e que não perdoe a traição, mas acredito que não é o lugar e nem as formas de fazer”, comentou uma internauta.

Porém, o que muitos não sabem, após na noite que aconteceu o suposto estupro pelo qual o jogadpr está sendo acusado, o casal, ou melhor ex-casal, estava em Barcelona pois a mãe da modelo, que lutava contra um tumor no útero, havia falecido.

Diante dessas acusações absurdas, a modelo, com toda a razão, perdeu a paciência e respondeu a internauta a altura, dizendo: “O lugar e as formas foram perdidos por ele, que me enganava enquanto a minha mãe morria”.