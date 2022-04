Morre Lygia Fagundes Telles, imortal da ABL e grande dama da literatura brasileira

Lygia é autora de grandes obras como ‘Ciranda de Pedra’, ‘Verão no Aquário’, ‘As Meninas’ e ‘Antes do Baile Verde’

Considerada pela crítica e por seus pares um dos nomes mais relevantes da literatura brasileira, a escritora Lygia Fagundes Telles morreu, aos 98 anos, confirmou sua agente literária, Lucia Riff.

Autora de obras como ‘Ciranda de Pedra’, ‘Verão no Aquário’, ‘As Meninas’ e ‘Antes do Baile Verde’, a escritora teve grande reconhecimento na literatura brasileira e recebeu prêmios como o Jabuti em 1966, 1974, 1996 e 2001, além do prêmio Camões em 2005.

Ela fazia parte da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde a década de 1980.

