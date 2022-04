Performance de Scooby, emoção e treta por água marcam madrugada no BBB 22

No momento da música “É Isso Aí”, todos se abraçaram e cantaram juntos. Mas a festa também teve um outro momento inusitado

Na noite do último sábado (2), a casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) recebeu as visitas de Seu Jorge e Alexandre Pires. A apresentação emocionou muitos da casa. A cada música era uma grande salva de palmas e lágrimas.

No momento da música “É Isso Aí”, todos se abraçaram e cantaram juntos. Mas a festa também teve um outro momento inusitado. Em determinado instante, Pedro Scooby chamou a atenção dos competidores com uma performance assustadora.

Acostumado a ter lampejos esquisitos que sempre rendem piadas, dessa vez Scooby deitou em uma cama e fingiu estar possuído tal qual no filme “O Exorcista” ou “O Chamado”. A performance também chamou a atenção na internet. “Essa cama deve ser de outro mundo”, brincou um seguidor. “O Scooby é impossível”, postou outro. “O exorcista versão Pedro Scooby”, pontuou outra.

Mas nem só de alegria viveu a casa na madrugada e começo da manhã deste domingo (3). Houve também uma treta entre Gustavo e Natália por causa da água do chuveiro. O Líder pediu que Nat tivesse mais consciência social e não demorasse no banho, e ela soltou xingamentos para todo mundo e teve de ser acalmada.