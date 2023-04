Morre a mãe do cantor Daniel, Maria Aparecida, aos 82 anos

Daniel diz faltar adjetivos para descrever a mãe, que define como especial e exemplo de mulher, que o ensinou a ser quem ele é hoje

Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor Daniel, morreu neste sábado, dia 1º, aos 82 anos. A informação foi publicada pelo sertanejo em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Na publicação, Daniel diz faltar adjetivos para descrever a mãe, que define como especial e exemplo de mulher, que o ensinou a ser quem ele é hoje.

“É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Vai com Deus!”

A assessoria de imprensa do cantor informou que a apresentação de Daniel prevista para este sábado (1) em Santa Izabel D’Oeste, no Paraná, foi adiada. Uma nova data será divulgada em breve.

Conhecida como Dona Maria, a mãe de Daniel era item de adoração do cantor. Em setembro do ano passado, ele registrou nas redes sociais o aniversário dela, celebrando ainda que ela e seu pai, José Sebastião, tinham completado 60 anos de casamento. Além do cantor e do marido, Maria Aparecida deixa outros três filhos.