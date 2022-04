Morre a atriz Liz Sheridan, mãe de ‘Seinfeld’ e vizinha de ‘Alf, o ETeimoso’

A atriz morreu enquanto dormia, de causas naturais. As informações foram dadas pela amiga e assessora de Sheridan, Amanda Hendon

Morreu nesta sexta-feira (15) a atriz americana Liz Sheridan, mais conhecida do grande público pelo papel de Helen Seinfeld, a mãe de Jerry na sitcom “Seinfeld”. Ela tinha 93 anos.

De acordo com o site Deadline, a atriz morreu enquanto dormia, de causas naturais. As informações foram dadas pela amiga e assessora de Sheridan, Amanda Hendon.

Com 85 créditos como atriz no audiovisual, Sheridan já era veterana quando foi escalada para viver a mal-humorada Raquel Ochmonek. Trata-se da vizinha da família que abrigava o extraterrestre que protagonizava a série “Alf, o ETeimoso” (1986-1990).

Pouco tempo depois, ela conseguiu o papel de Helen Seinfeld na produção que se tornaria uma das comédias mais populares de todos os tempos, “Seinfeld”. Sua personagem entrou na história na segunda temporada, em 1990, e ficou até o final, em 1998.

Sheriran também participou de diversos espetáculos na Brodway, trabalhando com astros como Christopher Lloyd e Meryl Streep. Ela também narrou em um livro lançado no ano 2000 o seu relacionamento com James Dean na década de 1950.