Mônica Benini rebate críticas depois de exibir corpo pós-parto

Mas, apesar da maioria dos comentários serem positivos, algumas pessoas criticaram a mensagem da designer

Neste domingo (17), Mônica Benini respondeu às críticas que recebeu após publicar foto do corpo pós-parto e discutir autoaceitação. No retrato, publicado na sexta-feira (15), a designer de joias fala sobre o modo como tem tratado seu corpo, com afeto e acolhimento. “Essa foto eu tirei hoje, quando olhei no espelho, com mais essa nova forma de quem acabou de parir e sorri… Agradeci pela mágica que é viver tudo que vivi nos últimos meses e por agora poder estar aqui, saudável, para cuidar das minhas crias e da minha própria vida.”

Ela conclui dizendo que gostaria que outras mulheres se sentissem da mesma forma. “Fica aqui o meu desejo para você que está gestando ou acabou de parir: deixe de lado aquela ideia de voltar ao corpo de antes ou de voltar a qualquer coisa de antes… Sua nova versão é a sua melhor versão até agora, em todas as camadas.”

Mas, apesar da maioria dos comentários serem positivos, algumas pessoas criticaram a mensagem da designer, apontando que seu corpo estava dentro dos padrões. A eles, Benini se pronunciou nos stories: “O ponto é que a internet tá cheia de juízes e fica cada vez mais difícil compartilhar as próprias vivências. Eu escrevo aqui do meu ponto de vista, jamais com a intenção de ofender ou diminuir ninguém”.

“Tenho plena consciência de que meu corpo está dentro dos padrões. Mas essa aceitação que eu escrevi ali já não existiu. No meu primeiro parto eu já não amei a imagem que vi refletida no espelho no pós-parto”, escreveu. “Essa rede linda que criamos aqui nesse perfil é o que me mantém por aqui…”, concluiu. Lara, que nasceu no dia 10 de outubro, é a segunda filha de seu casamento com Junior Lima. O casal já tem outro filho, Otto, de 4 anos.