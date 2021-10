Famosos homenageiam Fernanda Montenegro em seu aniversário de 92 anos

Neste sábado (16), a atriz Fernanda Montenegro completa 92 anos. Para celebrar a data, muitos famosos prestaram suas homenagens à artista. A filha Fernanda Torres, também atriz, publicou uma foto de quando era criança junto de sua mãe. “Que o Brasil, tão trágico, bruto e desesperado entenda, com gente como você, o quanto a arte e a criação podem fomentar amor, progresso e civilização”, escreveu, em referência a uma coluna publicada em 2019.

Já o ator Lima Duarte publicou um vídeo afirmando ser “testemunha da sua energia, da sua vontade, do mundo de vida que perpassa o seu trabalho, o seu olhar, a sua movimentação, o seu respirar”. E o ator Matheus Nachtergaele postou foto de ensaio da peça “Da Gaivota”, em 1998, na qual os dois contracenaram. O diretor Karim Aïnouz, que trabalhou com Montenegro em “A Vida Invisível” (2019) lembrou da atriz em seu perfil do Instagram. “Que alegria poder viver em um mundo que tem você!”

As atrizes Patricia Pillar, Leticia Sabatella e Beth Goulart também parabenizaram a colega por seu aniversário, reconhecendo sua carreira profissional. “Sua arte e seu legado já são partes indissociáveis de nossa cultura e identidade”, escreveu Pillar.

Por ser a única inscrita à cadeira de número 17, a atriz Fernanda Montenegro deve se tornar a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). A confirmação oficial da conquista será no dia 4 de novembro, quando ocorrem as eleições oficiais da ABL.